聽新聞
0:00 / 0:00
斥資8.3億蓋淡水第一公墓新納骨塔 增5萬櫃位、1萬牌位
新北市長侯友宜今赴淡水聖賢祠視察清明祭祀，並宣布將花7.5年編列8.3億蓋新納骨塔、提供5萬個新櫃位、1萬個牌位及禮廳設施，並納環保葬區，同時淡水聖賢祠4月底前將新增2672個櫃位，最大化使用效益。
侯友宜致詞提出，殯葬政策優化3方向，包含環保葬多點化、殯葬設施分散化、殯儀館優質化。侯今也宣布停用淡水第一公墓納骨塔，他說，當副市長時，公墓就已經停用，陸續遷葬完畢後，舊塔已公告禁止使用，因此市府要花8.3億重新蓋一座淡水公墓新納骨塔，將近有5萬個櫃位、1萬個牌位在，加上有禮廳，讓北海岸居民都可以使用到這一座納骨塔，而拆除重建要花7.5年。
殯葬處長陳健民說，淡水第一公墓原附設納骨塔使用已逾30年，2017年檢測氯離子含量過高，經技師公會評估須拆除重建。今年啟動工程先期計畫，未來預計提供約5萬個櫃位、1萬個牌位，及禮廳等相關設施，並納入環保葬區，總計經費估計8.3億。另外，聖賢祠也預計在四月底前，新增2627個納骨櫃位。
民政局補充，在清明服務措施上，今年服務共計6大項目，包括38條接駁路線與59個交通管制點、147個服務站和127處紙錢集中站，以及辦理25場祭祀法會，並針對面積約342公頃公墓除草作業。民眾清明祭祀期間，可搭乘清明祭祀接駁專車，同時善加利用新北清明服務網，隨時掌握最新資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言