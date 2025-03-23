新北認養數衝上六都最高 21熱心里長任神隊友

各地收容所都面臨空間不敷使用壓力，新北市動保處多管齊下推動物認養，近年認領養率衝到95%，去年犬隻認養數達3775隻，在六都名列前茅。

看好里辦公室人氣高，2021年起攜手各行政區里長辦公室設立認養小棧，目前有21名里長響應，有認養小棧專攻貓，部分以狗為主力，帶動領養風氣。

3月23日為國際小狗日，新北市動保處公布在農業部113年度三大相關評鑑中，新北市獲特優全國第一最高評等，連4年抱回「認養率提升最佳獎」。

國際小狗日為美國寵物行為專家所倡議，目的是凸顯寵物在現代生活的重要地位，盼能提高領養率，減少棄養流浪動物的社會問題，新北市動保處為提升犬隻認養率，持續推動創新措施，包含提供犬隻掛鉤訓練，使犬隻習慣佩戴項圈，增加未來被認養的機會，2024年被民眾認養3775隻，認養率達95%，榮獲「認養率提升最佳獎」。

農業動物收容管制業務評鑑委員、財團法人台灣慈愛動物福利基金會執行長陳培中說，新北市各動物之家在動物出所前即進行犬隻絕育手術，以降低未來被認養後又繼續製造流浪動物的機率，也在內外科手術方面，提供犬貓良好的醫療服務。

新北市動保處長楊淑方，寵物風氣夯，新北登記犬隻有18萬4812隻、貓有14萬8703隻，動保處結合獸醫師公會啟動線上諮詢服務，透過直播等平台，與毛孩父母互動，傳遞正確的飼養知識，也建立完善的寵物登記與管理機制、強化違規案件裁罰與執法力度、推廣動物認養與結紮計畫，並結合民間資源打造友善動物收容環境。

其中，「智能即時影像認養系統」與「流浪犬貓回春計畫」等創新作為，提高民眾對動物認養的關注與參與，成功提升收容動物的周轉率。

動保處長楊淑方說，里辦是地方情感交流站，感謝里長成為動保處的神隊友，認養小棧成果不錯，若該據點犬貓隔段時間仍未出現有緣飼主，動保處人員會居間促成各據點犬貓交流，衝高認養率。