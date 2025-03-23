板殯原地優化機率大 侯友宜先蓋地下停車場、都計變更

板橋殯儀館遷址問題爭論10多年，今年初民政局連辦數場座談會，以原址優化提出計畫，遭板橋國民黨議員周勝考帶頭反對，讓座談會開不下去。市長侯友宜日前在板橋行動治理座談強調，放著不是解決問題的方法，今提出3項殯葬政策優化，並針對板殯周遭交通改善，及用地都市計畫變更。

侯友宜今赴淡水聖賢祠視察說，依數據推測，2061年新北市死亡人口數將逾5萬3000人，按照現有殯葬量能沒有辦法足以應付，所以必須要做好長期的規畫，在尊重亡者、撫慰生者照顧民眾思維下，推出3個方向，第一環保葬多點化，第二殯葬設施分散化，第三殯儀館優質化。

侯說，環保葬除在原有金山、三芝、新店外，將增設新店、淡水、八里、鶯歌及三峽的殯葬點，大力推廣環保葬在各地方能夠使用；分散化則在三峽、淡水設置冰櫃、禮廳，目前三峽火化場已有冰櫃與禮廳，淡水舊塔拆除後原址重建的納骨塔，也會納入禮廳規畫，讓北海岸居民就近在地治喪。

侯友宜，殯葬設施採分散化後，板殯量能要溝通、適度調整，最主要的是周遭環境跟交通，將先闢建望月公園地下停車場，解決交通周遭的環境，讓交通能夠順暢，以快速銜接到三峽殯儀館；此外，為因應江翠北側用電需求、考量整體空間配置，先期規畫也將啟動都市計畫變更，調整能源用地位置。