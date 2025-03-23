5月世壯運暖身 十三行博物館「運動競化論」特展聚焦健康議題

世界壯年運動會5月將在雙北登場，新北市立十三行博物館同步推出「運動競化論－古代生活與現代競技特展」，探索古今運動文化與健康之道。近日邀中正大學運動競技學系教授何承訓專題演講「運動競技與健康」，何提醒，適度運動有助於免疫力提升，過量運動可能導致免疫力下降、增加上呼吸道感染風險。

演講中，何承訓深入探討「運動」與「競技」的定義與差異，他指出，對運動員而言，維持健康狀態是成功的重要基石，即使短暫生病，也可能讓長期訓練功虧一簣。

他指出，新冠疫情期間，許多人開始規律運動以提升免疫力，但若運動過量反而可能適得其反。研究顯示，運動強度與感染風險呈現 J 型曲線，適度運動有助於免疫力提升，但過量運動則可能導致免疫力下降、增加上呼吸道感染風險。

此外，何承訓強調，維生素D在維持身體健康方面扮演關鍵角色，人體主要透過日曬合成維生素D。然而，現代人習慣於室內運動，可能導致血管硬度增加與免疫力降低。他以英國為例，由於冬季日照不足，當地運動員普遍面臨免疫力下降的挑戰，凸顯陽光與戶外活動對健康的深遠影響。