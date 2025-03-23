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碧潭餐飲遊憩區招商2度流標 地方試辦特色市集盼活絡商圈

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員陳乃瑜向經發局爭取在碧潭西岸試辦文青市集，希望透過特色市集帶動人流，振興地方經濟。圖／新北市議員陳乃瑜提供
新北市議員陳乃瑜向經發局爭取在碧潭西岸試辦文青市集，希望透過特色市集帶動人流，振興地方經濟。圖／新北市議員陳乃瑜提供

新北新店碧潭是新北市知名觀光景點，近年遊客人氣下滑，商圈發展受到影響。碧潭餐飲遊憩區招商兩度流標，讓周邊商家經營更加困難，地方盼能有新的活水來刺激商機。

新北市觀旅局指出，新北市碧潭餐飲遊憩區因位處河川行水區，受極端氣候及設備防汛撤離需求影響，營運成本增加，導致招商不易，正檢討招標合約條件，針對營運模式及租金機制提出更具彈性的方案，待相關作業完成後，將儘速公告招標，以引入新營運團隊，活絡碧潭水岸觀光。

觀旅局表示，在新業者進駐前，將暫時保留戶外座椅區，並派員維護清潔，確保遊客有安全舒適的休憩空間。未來，該區除持續提供基本的公共休憩與遊客服務外，也將強化市場導向調整，提升場域多元性，並預留部分空間，鼓勵新業者依市場趨勢與創意提出規畫方案，以提升碧潭整體遊憩品質，打造地方觀光亮點。

為提升碧潭觀光吸引力，新北市議員陳乃瑜向經發局爭取在碧潭西岸試辦文青市集，希望透過特色市集帶動人流，振興地方經濟。

陳乃瑜表示，市集自即日起至年底，每周六舉辦，提供披薩、烤物、飲品等多種美食，讓民眾能一邊欣賞碧潭風景，一邊享受特色小吃。陳指出，市集內容將根據市民回饋滾動式調整，以符合市場需求，提升商家收益。

此外，地方也希望碧潭西岸能進行河岸修繕，增設照明設備，提高遊憩安全性。

針對招商困難，陳乃瑜呼籲觀旅局應調整碧潭水舞展演時間，避開梅雨季，豐富演出內容，以吸引更多遊客，建議市府跨局處合作，透過優化環境、提供稅賦減免等方式，提高業者投標意願，讓碧潭商圈重現生機。

新北市議員陳乃瑜關注碧潭發展，爭取經發局支持，推動碧潭西岸試辦市集。圖／新北市議員陳乃瑜提供
新北市議員陳乃瑜關注碧潭發展，爭取經發局支持，推動碧潭西岸試辦市集。圖／新北市議員陳乃瑜提供

碧潭 陳乃瑜

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