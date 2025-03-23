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封館2年超破舊..玉成游池遲未改建 蔣萬安運動之都挨轟

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
位於北市南港區的玉成游泳池因海砂屋改建，不過至今封館2年，原本每天數百民眾只能到比較遠的場館運動，目前場館封館現況也相當破舊。記者林麗玉／攝影
位於北市南港區的玉成游泳池因海砂屋改建，不過至今封館2年，原本每天數百民眾只能到比較遠的場館運動，目前場館封館現況也相當破舊。記者林麗玉／攝影

位於北市南港區的玉成游泳池因海砂屋改建，不過至今封館2年，原本每天數百民眾只能到比較遠的場館運動，目前場館封館現況也相當破舊，議員質疑，她索資發現至少還要等2年才動工，質疑蔣萬安打造運動之都，根本空頭支票？

體育局回應，經通盤規畫，原玉成游泳池將改建為「特色運動館玉成館」，設計具室內衝浪設施，作為發展奧運新興競賽項目的水上運動特色場館，並串連鄰近的南港極限運動中心設置室內碗池滑板場，推廣新興滑板運動。預計明年就會開工、2030年完工。

議員許淑華接獲民眾陳情，指玉成游泳池封館已經2年，至今未開始改建，讓原本運動習慣的民眾，必須跑到更遠的場館使用，因玉成游泳池橫跨松山、信義、南港三個行政區，過去使用場館的人就比較多，先前因海砂屋的安全問題，希望北市府快處理，但沒想到封館拖到現在，原本說5年內會蓋完，不過現在要拖到6年，光一個設計規畫，市府一開始說預算不夠，她提議市長動用第二預備金先設計規畫，但市府也不理。

許質疑，蔣萬安號稱要推動運動之都，花上億元補助U-Sport，寧願花錢在U-Sport，卻不願花錢讓許多民眾都有在使用的場館快蓋好，現在原本在玉成運動的里民，被迫跑到文山區、跑到學校附設游泳池，對他們來說真的很不方便。要求市府加速排程。

體育局表示，南港玉成公園游泳池於2023年因被鑑定為海砂屋、且設備不堪使用，為安全考量封館，經通盤規畫後納入改建為「特色運動館玉成館」，設計具備室內衝浪設施，作為發展奧運新興競賽項目的水上運動特色場館，並串連鄰近的南港極限運動中心設置室內碗池滑板場，推廣新興滑板運動。

體育局強調，蔣萬安重視健全體育環境，在基於現有12運動中心基礎上，將老舊場館改建為結合運動科技、新興運動、全齡及競技運動養成的特色運動館，目前除已有新生、克強館施工中，其餘7座場館均完成相關規劃，並已與當地里長交換意見、後續將進行地方說明會聽取里民意見，再依程序啟動工程發包，穩健提升北市整體運動風氣及城市景觀，落實「運動之都」願景。

位於北市南港區的玉成游泳池因海砂屋改建，不過至今封館2年，原本每天數百民眾只能到比較遠的場館運動，目前場館封館現況也相當破舊。記者林麗玉／攝影
位於北市南港區的玉成游泳池因海砂屋改建，不過至今封館2年，原本每天數百民眾只能到比較遠的場館運動，目前場館封館現況也相當破舊。記者林麗玉／攝影
位於北市南港區的玉成游泳池因海砂屋改建，不過至今封館2年，原本每天數百民眾只能到比較遠的場館運動，目前場館封館現況也相當破舊。記者林麗玉／攝影
位於北市南港區的玉成游泳池因海砂屋改建，不過至今封館2年，原本每天數百民眾只能到比較遠的場館運動，目前場館封館現況也相當破舊。記者林麗玉／攝影

游泳池 運動

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