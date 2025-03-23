影／北市中山商圈20米斑馬線超浮誇 「車卡上面」...行人、車輛都地獄

南西商圈、台北捷運中山站1號和4號出口前，18日新劃設20公尺寬的行穿線，在網上引發熱議，有人大讚「台北小澀谷」。行人走的面積變大，看似成為步行者天堂，但記者實地觀察22日首個假日，號誌秒數沒調整到位，人車爭道頻繁上演，包括公車、巷口轉彎車輛都會因時間差霸佔行穿線，搞得行人、駕駛都尷尬，成為另類的「人車地獄」。

北市交通管制工程處為了提升捷運中山站周邊交通流動性及行人安全，配合線型公園改造工程，在北捷中山站1、4號出口規劃總寬約20公尺行穿線，隨後在19日，把原本台北牛乳大王前以及新光三越與誠品生活南西店的2處行穿線刨除。

20米行穿線堪稱全台最寬，消息曝光民眾熱議，多數人持正面評價稱「差點以為是新宿站」、「行人護欄在做上去就跟新宿一樣美了」、「台北小澀谷？！」但也有人質疑，「人行道應該直接寬到兩邊巷口」。

南西商圈商店林立，假日總吸引大批人潮，22日迎來首個假日，記者現場觀察，原本行人過馬路方式，是從台北牛乳大王前、新光三越與誠品生活，如今斑馬線被劃掉，不少人遲疑，不知是否可逕自通過，疑因尚未習慣新動線，選擇直接穿越。

記者發現，原本的行穿線被刨除，但南京西路東西向的巷子僅供行人「26秒」穿越，不少人為了守規定過馬路會選擇闖紅燈，被不少駕駛按喇叭示警，甚至有警察騎機車經過，向民眾喊「現在是紅燈欸」。

另外，南京西路紅綠燈秒數不協調，頻繁上演東西向車輛「硬生生」停在行穿線上；車輛從南京西路18巷要左轉，不知是否可以通過路口，選擇停在行穿線上；車輛從長安西路19巷2弄要左轉，也不知要兩段式左轉，被迫停在行穿線上。

記者觀察下來，人、車都尷尬，有民眾受訪說「還是習慣原本的動線，但會走到地方機車待轉區」、「不清楚怎麼走」，也有人說「綠燈秒數太短，可能還會再調整」。

據統計，南京西路東西巷口綠燈僅26秒，20米行穿線僅33秒，南京西路車輛通行綠燈秒數則是1分5秒；20米行穿線綠燈秒數太短，行人還沒走到對面安全處就紅燈，甚至有人用「跑的」過馬路，顯然有調整空間。