新北首屆黑白切冠軍 獎落三重

「新北黑白切大賽」結果昨出爐，店家組由三重區「古早切仔麵」奪冠，「穀保家商」奪學生組冠軍。生產豬肉大縣雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美到場，一起促銷台灣豬肉，侯友宜也替2縣蛋農和雞農打氣加油，鼓勵消費。

侯友宜說，豬肉是台灣飲食文化不可或缺的一部分，黑白切不只是一盤菜，更是台灣人的生活文化，來自攤商師傅的用心，以及顧客對老闆的信任，更來自台灣豬農的辛苦付出。

侯友宜表示，新北市是全台消費豬肉最多的城市，每日豬肉需求量高居全國之冠，透過黑白切大賽拋磚引玉，發掘出許多隱藏巷弄間的美味小吃，更喚起大眾對國產豬肉品質與安全的重視。

雲林年產超過約153萬頭豬，產值達200億元，占全國的三分之一以上，張麗善說，近年來不僅成立「零瘦肉精聯盟」，更推出「雲饗豬」品牌，提供健康美味的豬肉及加工品。王惠美表示，推動「彰化優鮮」與「彰化健康豬肉」品牌，打造獨特且值得信賴的品牌形象。

古早切仔麵老闆王家豐表示，以新鮮嚴選的豬肉做成的黑白切料理，每一處的費工及講究，都是他最想完整保留從小到大媽媽用切仔麵把他養大的味道。