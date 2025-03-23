瞭望2026／北市議員選舉 藍白合困難

大罷免在台北市是一級戰區，也牽動2026藍白在北市選舉合作空間，國民黨北市黨部直言，既然藍白在立法院合作，有共同的敵人，未來藍白在2026都可以談；民眾黨部則說，議員選舉要藍白合比較困難，市長則要看黨考量。

對於反制罷免「藍白合」，兩黨劍指「雙吳」民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，若第一步「雙吳」罷免成功，民眾黨北市黨部主委張志豪表示，也能與國民黨談立委補選，將民進黨現有2席綠委換成藍或白營立委。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹也表示，既然合作，藍白補選的人選，可以透過民調勝負，產生參選人。

只是藍白第二步合作能否放眼2026選舉？黃呂錦茹指出，國民黨因過去在野沒有團結，也得到教訓，失去士林北投、中正萬華2席立委，既然藍白在立法院也合作，有共同的敵人，2026甚至2028年選舉還是可以談。

張志豪則直言，民眾黨在北市已經定案「議員一區一席」，相信大家共同努力是有機會全壘打，只是議員選舉是複數席次，要談藍白合，確實比較困難。至於北市長選舉，儘管立委黃珊珊是強棒，但目前已被黨停權，要是無黨參選下屆市長，她能否過這個坎，支持者可否認同，都是黨考量範圍。

民眾黨內人士直言，如果連議員、里長選舉都要和其他政黨合作的話，民眾黨的政黨主體性在哪？最終只有死路一條，恐成一方被另一方併吞，沒有共存的可能。

藍營基層也說，今年以「母雞」市長蔣萬安的聲勢，一定也是「提好提滿」，藍白在2026應該是「兄弟登山、各自努力」。