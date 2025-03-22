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十分瀑布徵收移置18尊高價銅雕羅漢失竊 地主要國賠
新北市平溪十分瀑布風景區是國內外知名景點，市府10年前徵收私有土地時，將原先地主的石佛、18尊來自大陸的高價銅雕羅漢移置，但地主近日報案失竊，並控市府任意丟棄毀壞文物，指聲請國家賠償。市府觀光旅遊局回應，當時一切依法辦理，已由警方進行調查。
平溪十分瀑布以前出入口附近是私人土地，新北市政府在2014年徵收後開放民眾自由進入，但相關設施未在期限拆除及搬移，時隔10年，再現爭議。
林姓地主近日向瑞芳警分局報案，他說，前幾天十八羅漢銅雕失竊，雕像原本排列在後山園內入口處，是其先父在大陸改革開放前購入經由香港輾轉到達台灣，極其珍貴，被新北市政府蠻橫無理徵收，任意拆除隨意丟棄置放，希望盡速破案尋回，否則擬聲請國家賠償，因是銅雕及藝術品，現值每尊要價百萬元以上。
新北市政府觀光旅遊局表示，全台最大濂幕式瀑布「十分瀑布」，過去瀑布周圍土地曾遭私人公司收購，並設立高聳圍籬阻隔，遊客須支付入園費才能觀賞，引發社會熱議。
為確保遊客權益並開放十分瀑布觀賞空間，新北市政府自民國97年起積極規畫「十分瀑布公園」。至99年都市計畫變更案正式完成並公告，103年經內政部核准完成徵收程序。
市府說，徵收程序完成後，十分大瀑布遊樂園區內的違規建築及相關設施並未於期限內完成拆除及搬移。新北市政府與相關機關在兼顧業主合法權益的前提下，依其公司指定位置協助將園區內的十八羅漢銅像遷移至公司所屬土地上，銅像移置後相關的保管責任本應由公司自行負責。銅像遷至今已長達10年以上，如今卻發生失竊事件，令人深感遺憾。新北市政府呼籲竊賊盡速歸還銅像。
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