十分瀑布徵收移置18尊高價銅雕羅漢失竊 地主要國賠

新北市平溪十分瀑布風景區是國內外知名景點，市府10年前徵收私有土地時，將原先地主的石佛、18尊來自大陸的高價銅雕羅漢移置，但地主近日報案失竊，並控市府任意丟棄毀壞文物，指聲請國家賠償。市府觀光旅遊局回應，當時一切依法辦理，已由警方進行調查。

平溪十分瀑布以前出入口附近是私人土地，新北市政府在2014年徵收後開放民眾自由進入，但相關設施未在期限拆除及搬移，時隔10年，再現爭議。

林姓地主近日向瑞芳警分局報案，他說，前幾天十八羅漢銅雕失竊，雕像原本排列在後山園內入口處，是其先父在大陸改革開放前購入經由香港輾轉到達台灣，極其珍貴，被新北市政府蠻橫無理徵收，任意拆除隨意丟棄置放，希望盡速破案尋回，否則擬聲請國家賠償，因是銅雕及藝術品，現值每尊要價百萬元以上。

新北市政府觀光旅遊局表示，全台最大濂幕式瀑布「十分瀑布」，過去瀑布周圍土地曾遭私人公司收購，並設立高聳圍籬阻隔，遊客須支付入園費才能觀賞，引發社會熱議。

為確保遊客權益並開放十分瀑布觀賞空間，新北市政府自民國97年起積極規畫「十分瀑布公園」。至99年都市計畫變更案正式完成並公告，103年經內政部核准完成徵收程序。