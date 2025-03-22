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模板工上工第一天墜樓命危 北市勞檢處急令停工

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

北市中山區錦州街一處新建工地，下午發生1名年約55歲工人從工地3樓墜落，工人送醫時無生命跡象。北市勞檢處派員前往了解狀況後，已經勒令停工，調查意外發生原因。

警消指出，該工人不明原因從高處墜落，男子送醫前OHCA（到院前心肺功能停止），台北市勞檢處及建管處下午接獲通報，並派員趕往現場了解狀況，詳細案發原因仍待進一步調查、釐清。

勞檢處表示，模板廠商陳姓勞工，今天第一天至工地作業臨時支援，在5樓從事模板組立，施工中從施工架開口墜落至2樓鄰房冷氣機上，墜落高度約9公尺，送往馬偕醫院救治。

由於雇主對於高度2公尺以上之施工架開口部分場所作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，是否有在該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，勞檢處正調查中，若違反職安法，最高可罰30萬。

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