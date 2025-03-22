新北「黑白切大賽」 王惠美、張麗善聯袂推國產豬

第1屆新北「黑白切大賽」今天頒獎，並舉辦全豬宴與民眾分享正港台灣味。彰化縣長王惠美與雲林縣長張麗善聯袂出席推廣國產優質與健康豬肉，零瘦肉精、也不含萊克多巴胺。

新北經濟發展局長盛筱蓉表示，「黑白切大賽」歷時近3個月，吸引逾100店家參賽，並邀請10組在校學生一起推廣庶民美食的獨特魅力。

店家組冠軍由三重區「古早切仔麵」奪下，學生組由穀保家商奪得。市長侯友宜中午分別頒發獎牌與獎金給獲獎者；他強調，透過競賽讓台灣豬從產地到餐桌，都保證安全又安心。

侯友宜說，新北有400多萬人口，近300萬是外縣市移入，特別感謝王惠美與張麗善北上推廣，支持豬農並為食安把關，才能讓消費者不但吃出正港的台灣美食。

王惠美致詞表示，彰化除豬肉產業也是全國畜禽產品的龍頭縣市，呼籲大家多採購食安最佳選擇「彰化健康豬肉」品牌，這些肉品須同時具備不含萊克多巴胺，符合屠宰標準與產銷履歷溯源、有機、CAS，才能上架販售。

王惠美說，彰化人口百萬以上，是六都以外最大縣，豬隻畜牧時把關檢查飼料，屠宰過程也由專業獸醫師檢查。近年來，貢丸、香腸等食品的品質佳、有保證。她也邀請民眾，10月參訪彰化的「2025台灣設計展」。

張麗善致詞表示，雲林年產超過153萬頭豬，產值占全國1/3以上，是台灣最重要的肉品供應基地，近年成立「零瘦肉精聯盟」，推出「雲饗豬」品牌；新北市約有80萬的雲林鄉親，希望大家都可以享用家鄉的美味。