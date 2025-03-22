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新北永寧轉運站啟用堵爆中央路 駕駛不滿配套沒做好

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
駛出永寧轉運站的公車因中央路紅燈號誌回堵，導致車身擋住中央路對向直行車流。圖/民眾提供
駛出永寧轉運站的公車因中央路紅燈號誌回堵，導致車身擋住中央路對向直行車流。圖/民眾提供

新北土城永寧轉運站啟用後，提供往返桃園客運公車停靠，但啟用後經常發生駛出公車因中央路紅燈號誌回堵，導致車身擋住中央路對向直行車流。引起駕駛不滿，議員江怡臻要求改善。交通局表示將要求業者保持路口淨空。

新北市議員江怡臻表示，目前轉運站路口號誌時制，已設計續進讓公車可以有空檔轉出來，也就是就是公車從轉運站路口出來後，還可以繼續通過永安街口，不會一轉彎就被永安街口的紅燈擋住。

江怡臻說，受限土城交流道車流回堵影響，仍會偶爾發生路口無法淨空問題，希望交通局要求公車業者，在行駛過程當中央路車流回堵時，不要再進入，減少對車流干擾。

新北交通局表示，目前轉運站路口號誌時制，交通局已經有設計續進讓公車可以有空檔轉出來。不過因受限土城交流道車流回堵影響，仍會偶爾發生路口無法淨空問題。已轉知公車業者要求司機，中央路車流回堵時不要再進入，保持路口淨空，減少對車流干擾。

公車 土城

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