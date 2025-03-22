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「大巨蛋Home Run遊台北」看中職抽機票

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北市政府為串聯「世界棒球經典賽資格賽」辦理的「大巨蛋Home Run遊台北」第一檔活動於日前圓滿結束，總計4,000份折抵券於派發首日即派送完畢，而本次抽獎結果最受矚目的2026年世界棒球經典賽（WBC）雙人來回機票得主也正式揭曉，其他還抽出包含由孫易磊與陳傑憲等球星親自簽名的周邊商品多項大獎，不僅讓棒球迷們羨慕不已，同時也激起了更多人對棒球賽事的熱情！

前一檔沒中獎也別灰心，「大巨蛋Home Run遊台北」第二檔活動即將熱烈展開！臺北市政府此次串聯「2025中華職棒開幕賽大巨蛋賽事」活動，3月28日上午9時開放票券登錄領取商圈及夜市折抵券，一樣包含2張「100元商圈券」及1張「100元夜市券」，限量2,000份，送完為止，且商圈券、夜市券使用完後，這次祭出加碼抽開幕戰出賽球員宋晟睿、江國豪等球員簽名球，球迷們千萬別錯過。

商業處補充，只要在官網完成票券登錄，不論是否有領取到折抵券，皆有機會可抽「2026經典賽WBC會內賽」單人來回機票。

聚傳媒

北市 夜市券 大巨蛋

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