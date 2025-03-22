LaLaport開幕首個周末 哈利波特專賣店一支獨秀

圖/LaLaport南港店進駐的全臺首間哈利波特專賣店「Harry Potter Mahou Dokoro」，在開幕第三天，依舊擠滿人潮，等候中午的開門時間。(記者孟淑華攝)

臺北市新型百貨商場LaLaport南港店（Mitsui Shopping Park LaLaport）於3月20日正式開幕，首日全館湧入上萬人。LaLaport匯集多元品牌，約有300家品牌專櫃進駐，其中，全臺首間哈利波特專賣店「Harry Potter Mahou Dokoro」於開幕當天，吸引上百魔法迷排隊進場。今天開幕第三天，為首個開幕週六，依舊擠滿人潮，等候該店的中午的開門時間。而全館大門入口，則未見如開幕首日般擠得水洩不通的人潮，但人流仍是絡繹不絕。

LaLaport 南港店由日商三井不動産以LaLaport品牌經營的商場，營業空間為地下一樓地上六樓47,000坪的空間。原訂2021年底商場部分先營業，但因工期加上COVID-19疫情等因素延宕至3月20日才開幕。

其中，兒童職業體驗城市「KidZania」也將進駐，提供孩子們寓教於樂的體驗。商場內還設有日系超市「LOPIA」，方便消費者採購新鮮食材。美食方面，LaLaport南港集結了46家餐飲品牌，帶來豐富的美食選擇。其中，首次進駐北部的「林聰明沙鍋魚頭」以熬製10年的豬骨湯頭聞名，饕客滿滿。其他特色品牌如「味穗」的章魚燒、「茶嶋咖哩」的多國咖哩料理，以及源自淡水的法式甜點店「幻日線法式甜點」，都為消費者帶來全新的味蕾體驗，吸引許多人。

娛樂設施方面，臺北市規模最大的威秀影城，預計於4月底開幕，為影迷提供頂級觀影環境。 此外，商場內的部分餐廳將於4月至5月間陸續營運，提供更多元的用餐選擇。

圖/LaLaport南港店開幕第三天，人流絡繹不絕。(記者孟淑華攝)

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