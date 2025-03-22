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新北第一屆黑白切冠軍今出爐 三重古早切仔麵奪冠

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
第一屆「新北黑白切大賽」，店家組由三重區「古早切仔麵」奪冠。記者葉德正／攝影
第一屆「新北黑白切大賽」，店家組由三重區「古早切仔麵」奪冠。記者葉德正／攝影

新北市歷時3個月評選的第一屆「新北黑白切大賽」，今天結果出爐，店家組由三重區「古早切仔麵」奪冠，「穀保家商」奪得學生組冠軍。新北市長侯友宜今天出席頒獎典禮表示，新北黑白切大賽，一定會繼續辦下去，讓台灣豬肉的好味道，透過活動一年一年的傳承下去，成為新北市的城市品牌。

今天頒獎典禮除侯友宜，也邀請生產豬肉大縣雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美到場，一起促銷台灣豬肉，侯友宜也替彰化、雲林的蛋農和雞農打氣加油，希望大家在享用美味的新北黑白切同時，別忘了，多加一、兩顆滷蛋，鼓勵國內的雞蛋消費。

侯友宜說，豬肉是台灣飲食文化不可或缺的一部分，黑白切不只是一盤菜，更是台灣人的生活文化，來自攤商師傅的用心，以及顧客對老闆的信任，更來自台灣豬農的辛苦付出。

侯友宜說，新北市是全台消費豬肉最多的城市，每日豬肉需求量高居全國之冠，透過黑白切大賽拋磚引玉，發掘出許多隱藏在巷弄間的美味小吃，更喚起大眾對國產豬肉品質與安全的重視，未來新北市將持續深化與雲林縣、彰化縣合作，讓更多人認識台灣豬肉的優質、安心與美味，讓國產豬成為世界餐桌上的驕傲，也能看見台灣小吃的獨特魅力。

雲林縣長張麗善表示，雲林年產超過約153萬頭豬，產值達200億元，占全國的三分之一以上，產值達252億元，且雲林地理位置位於台灣西部中心，南來北往距離相當，是國內最重要的肉品供應基地，近年來不僅成立「零瘦肉精聯盟」，更推出「雲饗豬」品牌，提供健康美味的豬肉及加工品。

彰化縣長王惠美表示，彰化除豬肉產業興盛，更是全國畜禽產品的龍頭縣市，也推動「彰化優鮮」與「彰化健康豬肉」品牌，提升國內外市場能見度，並打造獨特且值得信賴的品牌形象。

經發局長盛筱蓉補充，本次「黑白切大賽」歷時近3個月，吸引超過100家店家參賽，並邀請10組在校學生共襄盛舉，在近5萬人次網路投票，以及10位包括名廚在內的專業評審試吃評鑑後，最終店家組與學生組冠軍分別由三重區的「古早切仔麵」與「穀保家事商業職業學校」奪得。

古早切仔麵老闆王家豐表示，以新鮮嚴選的豬肉做成的黑白切料理，每一處的費工及講究，都是他最想完整保留從小到大媽媽用切仔麵把他養大的味道，感謝評審的肯定。

市場處表示，「全豬宴市集」將持續至23日下午6時，匯集超過30家特色攤位。

第一屆「新北黑白切大賽」，今天結果出爐，除了全豬宴，還有市集。記者葉德正／攝影
第一屆「新北黑白切大賽」，今天結果出爐，除了全豬宴，還有市集。記者葉德正／攝影

侯友宜 新北 豬肉

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