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蔣萬安就業博覽會合體5藍委 攜手喊「台北隊加油！」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天與北市5位藍委同台，一同參加青年就業博覽會活動。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安今天與北市5位藍委同台，一同參加青年就業博覽會活動。記者楊正海／攝影

大罷免延燒，台北市長蔣萬安昨登高一呼「一定會和國民黨委員站在一起」，今天上午與北市5位藍委同台，一同參加青年就業博覽會活動，展現力挺黨籍立委。蔣萬安除了細數5人在立法院對市政的協助，也與5人攜手，共喊「台北隊加油」。

台北市就業服務處與北市青年局聯合主辦「青年職涯X就業博覽會」上午在圓山花博爭艷館登場，現場集結250家企業共同徵才，破萬個工作機會，是全國公辦最大場的青年職涯和就業博覽會。除了蔣萬安出席，國民黨台北市立委李彥秀、王鴻薇、賴士葆、徐巧芯、羅智強也到場。

蔣萬安表示，台北市政府舉辦的就業博覽會，這是開放的活動，歡迎所有民眾，不管是市民、外縣市的人，不分年齡不分地域，行程也都是完全公開，所以任何關心市政議題，關心年輕人就業職涯規畫，都非常歡迎前來。所以不分黨派，不分中央地方的民意代表，關心市政關心議題，跟他聯絡或是前來，都非常歡迎。

蔣萬安說，今天很高興能夠跟5位國民黨籍的委員一起參加台北市公辦最大型的就業博覽會，5位立委在立法院的表現，過去這段期間不管是協助台北市政府跟中央爭取預算、各項政策的推動，與中央部會的協調，訂定相關的法令，很多的市民有目共睹，非常謝謝這5位委員對於台北市政各項的協助。

國民黨 蔣萬安

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