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「粉嘻鯨」今登場 新北大都會公園視覺饗宴

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
晚上6點起粉嘻鯨點亮燈光搭配絢麗燈效與音樂變化打造奇幻水舞秀。圖／新北市觀旅局提供
晚上6點起粉嘻鯨點亮燈光搭配絢麗燈效與音樂變化打造奇幻水舞秀。圖／新北市觀旅局提供

2025新北春紛節今起於大都會公園舉辦，現場打造巨大鯨魚地景裝置「粉嘻鯨」，高達7公尺、寬13公尺，浮現於公園廣闊草地與水景之間，融合現代藝術與自然元素，展現環保理念也為園區增添夢幻氛圍。

粉嘻鯨於3月22日至4月20日登場，為2025新北春紛節揭開序幕，今起每日下午3點至晚上9點，粉嘻鯨在整點與半點展演噴水秀，水柱隨音樂節奏舞動，如同鯨魚浮上海面換氣的自然律動。晚上6點起粉嘻鯨點亮燈光搭配絢麗燈效與音樂變化打造奇幻水舞秀。

2025新北春紛節大都會公園將化身春日藝術嘉年華，今年活動規劃4大主題展區、3個表演舞台，邀請超過150家市集攤商進駐，提供美食饗宴與特色好物，讓遊客欣賞藝術美景，還能品味佳餚。

2025新北春紛節今起於大都會公園舉辦，現場打造巨大鯨魚地景裝置「粉嘻鯨」。圖／新北市觀旅局提供
2025新北春紛節今起於大都會公園舉辦，現場打造巨大鯨魚地景裝置「粉嘻鯨」。圖／新北市觀旅局提供

新北 音樂 鯨魚

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