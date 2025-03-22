「粉嘻鯨」今登場 新北大都會公園視覺饗宴
2025新北春紛節今起於大都會公園舉辦，現場打造巨大鯨魚地景裝置「粉嘻鯨」，高達7公尺、寬13公尺，浮現於公園廣闊草地與水景之間，融合現代藝術與自然元素，展現環保理念也為園區增添夢幻氛圍。
粉嘻鯨於3月22日至4月20日登場，為2025新北春紛節揭開序幕，今起每日下午3點至晚上9點，粉嘻鯨在整點與半點展演噴水秀，水柱隨音樂節奏舞動，如同鯨魚浮上海面換氣的自然律動。晚上6點起粉嘻鯨點亮燈光搭配絢麗燈效與音樂變化打造奇幻水舞秀。
2025新北春紛節大都會公園將化身春日藝術嘉年華，今年活動規劃4大主題展區、3個表演舞台，邀請超過150家市集攤商進駐，提供美食饗宴與特色好物，讓遊客欣賞藝術美景，還能品味佳餚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言