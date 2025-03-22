「粉嘻鯨」今登場 新北大都會公園視覺饗宴

2025新北春紛節今起於大都會公園舉辦，現場打造巨大鯨魚地景裝置「粉嘻鯨」，高達7公尺、寬13公尺，浮現於公園廣闊草地與水景之間，融合現代藝術與自然元素，展現環保理念也為園區增添夢幻氛圍。

粉嘻鯨於3月22日至4月20日登場，為2025新北春紛節揭開序幕，今起每日下午3點至晚上9點，粉嘻鯨在整點與半點展演噴水秀，水柱隨音樂節奏舞動，如同鯨魚浮上海面換氣的自然律動。晚上6點起粉嘻鯨點亮燈光搭配絢麗燈效與音樂變化打造奇幻水舞秀。