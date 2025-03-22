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南港LaLaport迎首周末交通大考驗 人潮恐比平日增1.5倍

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
南港LaLaport20日開幕今天迎來第一個周末，交通將是重要考驗。圖／聯合報系資料照
南港LaLaport20日開幕今天迎來第一個周末，交通將是重要考驗。圖／聯合報系資料照

三井不動產集團在台灣的第二座「Mitsui Shopping Park LaLaport」20日在南港正式開幕，商場面積約4萬7000坪，進駐約300家店，前兩天吸引大量人潮造訪，包含知名小吃「林聰明沙鍋魚頭」、鰻魚飯名店「鰻鰻Express」都要排隊，而今天是開幕第一個假日，根據交維計畫預估人潮恐比前兩日多1.5倍，交通成為重要考驗。

南港LaLaport前兩天吸引大批人潮，每天不到開門時間就有上百人在外面排隊等待，但實際觀察，多數民眾都選擇搭捷運、公車等大眾運輸前往，加上周邊交通管制，前兩天交通狀況大致良好，影響不大，並未造成交通堵塞，不過今天是開幕首個假日，預估人潮恐將比前兩日高1.5倍以上。

交通治理科長林育生表示，原則就按造業者所提供交維計畫來落實，雖然賣場在假日流量較高，但少了上下班車潮，加上針對前兩天動線不順之處，業者已做實體工程改善，周邊路口也有義交營業時間指揮車流動線，分局也會不定時出勤觀察周邊路況。

林育生說，交通局這兩天會密切監控路口攝影機，視人車狀況調整號誌秒數，至於停車部分，前兩天大眾運輸還是民眾主要交通設施，停車場最高滿載率僅35%，加上假日費率較高，能量應可負荷，若停車場若滿場，會立即啟動相關機制，將車隊截斷，協助指揮至替代停車場，避免路口排隊壅塞影響其他用路人權益。

LaLaport 停車場 大眾運輸

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