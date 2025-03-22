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北市防災型都更 3條件放寬

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市進入大都更時代，將放寬三條件促防災型都更。本報系資料照／記者陳正興攝影
北市進入大都更時代，將放寬三條件促防災型都更。本報系資料照／記者陳正興攝影

北市進入「大都更時代」，北市更新處因應去年403大地震發生，提出防災型都更專案三大修正，經送北市都委會審議通過，預計第二季公告生效，包含1974年前申請建照且領有使照的老舊建物，都可享防災型都更獎勵，迄今為止有24件都更案申請。

更新處指出，三大修正方向，一是擴大免辦耐震評估適用對象，原本僅1974年2月15日建築物耐震設計規範訂定發布前「領有使照的建築物」，現在放寬以申請建照的時間點認定，即1974年2月15日前「已申請建照且領有使照的建築物」可免耐震評估。

更新處說，二是修訂特定區域適用條件，基準容積加計都更獎勵及防災都更獎勵逾450%者，可提請都市更新審議放寬，使南港區產業生活特定專用區內老舊聚落可享該計畫獎勵，包含13處工業區、111個更新單元共52.56公頃。

更新處表示，三是增加申請彈性，考量都更時間長、實務執行，放寬由實施者自行決定報核方式，事權分送或併送，並要求若採事權分送者，權變計畫須於1年內提送報核，以維持案件推展速度。

南港區西新里長胡家瑒說，南港全區都在都更，防災型都更以1974年2月15日作為分水嶺，一刀畫下去，變成是全無或全有的差別，差1天者就沒有30％容獎，會有相對剝削感。

更新處回應，在這之後的案件，只要符合條件也可申請。

副市長李四川說，今年最重要是希望都更往前走，鼓勵所有老舊房子，尤其耐震不足的建物盡快都更。

北市 建築 都更

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