台北玫瑰展 金婚夫妻曬幸福

台北玫瑰園收藏超過8百個品種、5千株以上的玫瑰，今年玫瑰展以「見證玫好」為主題，昨在花博公園新生園區的主題活動邀請金婚夫妻82歲吳文慶、81歲吳蔡富美攜手步入秘密花園，現場還有以玫瑰為主角的婚紗展演，獻上祝福。

吳姓夫妻住在新生園區附近，相伴超過57載，見證台北玫瑰園的成長，副市長李四川致詞分享，他4月6日也將結婚40年，看到場景這麼漂亮，他一直想說再來一次，但是不能換人，因為換人就沒辦法拿到金婚，所以跟吳先生說他在拚金婚，40年叫紅寶石婚，自己再10年就可以拚到金婚。

他跟這對賢伉儷說，57年是金婚，60年是鑽石婚，如果70年呢？自己上月去參加「民歌五十」演唱會，歌手楊耀東分享曾問爸爸70年是什麼婚？楊爸說70年就頭昏。李四川笑說「他在拚頭昏，我在拚金婚。」

李四川說，今年從過年前三層崎花海到陽明山花季、士林官邸鬱金香展、大安森林公園繡球花季，昨天則是玫瑰花展，歡迎民眾即日起至4月13日來賞花，有時候抬頭還可以看飛機飛下來，相當美麗。

北市公園處圓山所表示，今年邀稻江護家時尚造型科學生以台北玫瑰園的花朵為題材，融合多媒創作紙藝花飾，設計獨具特色的時尚新娘造型，中山北路婚紗商圈理事長高志榮也送多款不同風格婚紗，促成產官學合作的白紗展演。