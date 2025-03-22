聽新聞
0:00 / 0:00

台北玫瑰展 金婚夫妻曬幸福

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
「2025年台北玫瑰展」主題活動上一對金婚夫妻吳文慶（右一）、吳蔡富美（右二）盛裝與會，副市長李四川送上玫瑰花束與兩人似顏繪。記者林佳彣／攝影
「2025年台北玫瑰展」主題活動上一對金婚夫妻吳文慶（右一）、吳蔡富美（右二）盛裝與會，副市長李四川送上玫瑰花束與兩人似顏繪。記者林佳彣／攝影

台北玫瑰園收藏超過8百個品種、5千株以上的玫瑰，今年玫瑰展以「見證玫好」為主題，昨在花博公園新生園區的主題活動邀請金婚夫妻82歲吳文慶、81歲吳蔡富美攜手步入秘密花園，現場還有以玫瑰為主角的婚紗展演，獻上祝福。

吳姓夫妻住在新生園區附近，相伴超過57載，見證台北玫瑰園的成長，副市長李四川致詞分享，他4月6日也將結婚40年，看到場景這麼漂亮，他一直想說再來一次，但是不能換人，因為換人就沒辦法拿到金婚，所以跟吳先生說他在拚金婚，40年叫紅寶石婚，自己再10年就可以拚到金婚。

他跟這對賢伉儷說，57年是金婚，60年是鑽石婚，如果70年呢？自己上月去參加「民歌五十」演唱會，歌手楊耀東分享曾問爸爸70年是什麼婚？楊爸說70年就頭昏。李四川笑說「他在拚頭昏，我在拚金婚。」

李四川說，今年從過年前三層崎花海到陽明山花季、士林官邸鬱金香展、大安森林公園繡球花季，昨天則是玫瑰花展，歡迎民眾即日起至4月13日來賞花，有時候抬頭還可以看飛機飛下來，相當美麗。

北市公園處圓山所表示，今年邀稻江護家時尚造型科學生以台北玫瑰園的花朵為題材，融合多媒創作紙藝花飾，設計獨具特色的時尚新娘造型，中山北路婚紗商圈理事長高志榮也送多款不同風格婚紗，促成產官學合作的白紗展演。

士林官邸 婚紗 李四川 賞花

延伸閱讀

北市迎大都更時代條件再放寬 副市長李四川：鼓勵所有老房快都更

台北玫瑰展見證金婚夫妻 李四川自曝這天結婚滿40年

影／台北玫瑰展花朵盛開 結婚40年的李四川誓言拚金婚

李四川與劉和然誰適合選2026新北市長？ 台北市長蔣萬安：別挖坑給我

相關新聞

北市防災型都更 3條件放寬

北市進入「大都更時代」，北市更新處因應去年403大地震發生，提出防災型都更專案三大修正，經送北市都委會審議通過，預計第二...

新北運動樂活 親子動起來

世壯運即將在雙北登場，2025新北市運動樂活系列活動昨先開跑，邀請親子、祖孫家庭與國際交換學生齊聚板橋運動場，以運動傳遞...

台北玫瑰展 金婚夫妻曬幸福

台北玫瑰園收藏超過8百個品種、5千株以上的玫瑰，今年玫瑰展以「見證玫好」為主題，昨在花博公園新生園區的主題活動邀請金婚夫...

新北萬金杜鵑花季 花農來教居家照顧杜鵑技巧

新北市府跨界合作推動萬金杜鵑品牌，今年首辦杜鵑景觀園藝競賽，並將競賽作品於萬金杜鵑花展中展出，花季從三月初至今吸引不少賞花民眾前往賞花，更有不少民眾購買杜鵑盆栽回家欣賞，不過居家盆栽的照顧到底要多少水量與何時要換盆，由專業的花農來解惑。

行動挺農民 新北汐止農會捐110箱高麗菜助共餐加菜

受到天氣影響，氣候回暖，產地高麗菜大豐收，為了支持農民，汐止區農會認購800箱高麗菜，並且發起公益捐贈活動，今(21)日辦理致贈儀式，將110箱的高麗菜分送給汐止區老人共餐單位以及兒少、社福團體，幫助農友也做愛心。

新北瑞芳黃金博物館「礦山文化健走」 春遊探索礦山魅力

水金九歷經礦業風華，呈現特殊的歷史風情吸引國內外許多遊客，黃金博物館推廣水金九礦業文化，舉辦「礦山文化健走」活動，探索關於水金九迷人的前世今生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。