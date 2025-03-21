基捷爭議 謝國樑：與侯友宜約見 往好的方向進行
捷運汐東線昨天動工，未來將與基隆捷運串接，基隆捷運由新北市府主責，但因總經費、分段建設等引爭議。基隆市長謝國樑今天說，新北市長侯友宜很關心，約好未來要碰面，目前是往好的方向進行。
捷運汐東線未來將與基隆捷運串接，基隆捷運由新北市府主責，但近期因總經費、是否分段建設，及擬徵收基隆八中社區部分民地建設變電站等議題，引起爭議與討論。
新北市副市長陳純敬與新北市捷運工程局長李政安，18日曾就相關議題，前往基隆市政府拜會謝國樑，雙方閉門討論並未公開。謝國樑會後表示，還沒有結論，不過往好的方向進行，也獲得很多善意回應。
侯友宜昨天出席捷運汐東線統包工程開工典禮受訪時說，他隨時都與謝國樑通電話溝通，大家同心齊力，希望基隆捷運能回應基隆市民訴求，更重要的是希望中央儘速核定工程經費，能夠在今年核定、今年開工。
謝國樑今天在基隆受訪時表示，日前陳純敬、李政安有到基隆討論、溝通，過程很融洽，方向與共識都有，但需要給新北市捷運工程局一些時間，把討論好的新方案確認後，再對外公布。
「目前是往好的方向進行」謝國樑表示，侯友宜已多次來電，很關心基隆市政府和新北市政府捷運工程局在討論的事項，也約好未來要碰面；在這段期基隆市政府和陳純敬、李政安討論過後雙方應會有新的策略，讓未來在設計或發包的方式與期程等，可找出更有效率的方式。
謝國樑並說，因為是重大工程，牽涉到發包、設計、方式、種類等環節，還有聯合開發、場站周邊城市發展等都需要深入的討論，有關機電標、工程標、道路徵收等都是很複雜的工程疏理過程，所以還有不少細節要釐清，也要待方向確定後才能對外宣布。
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