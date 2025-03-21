新北瑞芳柑坪里櫻花季開跑 賞櫻、手作豐富有趣

每年三月到四月，瑞芳區柑坪里的平交道就可以看到吉野櫻盛開的場景，今年在地的瑞芳藝文發展協會與柑坪里辦公室聯手舉辦「弦外之櫻柑坪里櫻花季」，即日起到4月2日準備了一系列活動，讓民眾賞櫻的同時，也能參加多項手作體驗，豐富有趣。

春暖花開的櫻花季來囉!現在櫻花已經陸續開花了，尤其在瑞芳區柑坪里的吉野櫻，每年都吸引不少遊客造訪賞花，今年地方特別舉行櫻花季系列活動，在瑞芳公園外有設置賞櫻區，一邊看著火車和櫻花，不用跑到外地，在柑坪里就有滿滿的櫻花可以看。

柑坪里里長許銘仁說，現在正值吉野櫻盛開的時期，加上靠近鐵道，每年都吸引許多遊客和鐵道迷駐足拍照欣賞，這次和瑞芳藝文發展協會合辦櫻花季，除了讓遊客賞花也能參與手作體驗，帶走滿滿的回憶。

瑞芳藝文發展協會理事長黃格致表示，當火車經過時發出的鐵道聲，搭配上櫻花悠閒的欣賞與享受美景，就是我們這次的活動主軸，期間還有準備一系列的活動，有明信片集章卡，彩繪風車透過繪製在風車上留下印記，到櫻花樹下合影留念，還有多項手作體驗，歡迎到臉書粉絲頁「新北市瑞芳藝文發展協會 」了解詳情。