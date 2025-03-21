快訊

永豐金股利出爐超預期！每股配1.25元寫新高 小股東樂歪

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

新北瑞芳柑坪里櫻花季開跑 賞櫻、手作豐富有趣

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳柑坪里吉野櫻盛開，民眾可來賞花也能參與手作體驗。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳柑坪里吉野櫻盛開，民眾可來賞花也能參與手作體驗。 圖／觀天下有線電視提供

每年三月到四月，瑞芳區柑坪里的平交道就可以看到吉野櫻盛開的場景，今年在地的瑞芳藝文發展協會與柑坪里辦公室聯手舉辦「弦外之櫻柑坪里櫻花季」，即日起到4月2日準備了一系列活動，讓民眾賞櫻的同時，也能參加多項手作體驗，豐富有趣。

春暖花開的櫻花季來囉!現在櫻花已經陸續開花了，尤其在瑞芳區柑坪里的吉野櫻，每年都吸引不少遊客造訪賞花，今年地方特別舉行櫻花季系列活動，在瑞芳公園外有設置賞櫻區，一邊看著火車和櫻花，不用跑到外地，在柑坪里就有滿滿的櫻花可以看。

柑坪里里長許銘仁說，現在正值吉野櫻盛開的時期，加上靠近鐵道，每年都吸引許多遊客和鐵道迷駐足拍照欣賞，這次和瑞芳藝文發展協會合辦櫻花季，除了讓遊客賞花也能參與手作體驗，帶走滿滿的回憶。

瑞芳藝文發展協會理事長黃格致表示，當火車經過時發出的鐵道聲，搭配上櫻花悠閒的欣賞與享受美景，就是我們這次的活動主軸，期間還有準備一系列的活動，有明信片集章卡，彩繪風車透過繪製在風車上留下印記，到櫻花樹下合影留念，還有多項手作體驗，歡迎到臉書粉絲頁「新北市瑞芳藝文發展協會 」了解詳情。

櫻花季 瑞芳 鐵道迷

延伸閱讀

金秀賢提告沒用！「山寨人生」跟進暫停 台灣櫻花季挺得住嗎

獨／醜聞首露面來台倒數...安排「金秀賢勤務」？高雄警方回應了

阿里山櫻花季懶人包！絕美粉色花海綻放 人氣景點一次收

新北瑞芳新峰里電桿林立 地方盼下地安全兼顧景觀

相關新聞

北市迎大都更時代條件再放寬 副市長李四川：鼓勵所有老房快都更

北市府進入「大都更時代」，去年推出都更第6箭防災型都更專案後，北市更新處因應0403大地震發生，提出三大修正，經送北市都...

傷人比特犬暫無人領養 北市收到飼主20萬元罰鍰

兩度跳出車窗咬傷人的比特犬Lucky仍獨關在台北市動保處暫時收容舍，動保處今天表示，Lucky目前食量少、正常便溺，感覺...

行動挺農民 新北汐止農會捐110箱高麗菜助共餐加菜

受到天氣影響，氣候回暖，產地高麗菜大豐收，為了支持農民，汐止區農會認購800箱高麗菜，並且發起公益捐贈活動，今(21)日辦理致贈儀式，將110箱的高麗菜分送給汐止區老人共餐單位以及兒少、社福團體，幫助農友也做愛心。

新北瑞芳黃金博物館「礦山文化健走」 春遊探索礦山魅力

水金九歷經礦業風華，呈現特殊的歷史風情吸引國內外許多遊客，黃金博物館推廣水金九礦業文化，舉辦「礦山文化健走」活動，探索關於水金九迷人的前世今生。

新北瑞芳柑坪里櫻花季開跑 賞櫻、手作豐富有趣

每年三月到四月，瑞芳區柑坪里的平交道就可以看到吉野櫻盛開的場景，今年在地的瑞芳藝文發展協會與柑坪里辦公室聯手舉辦「弦外之櫻柑坪里櫻花季」，即日起到4月2日準備了一系列活動，讓民眾賞櫻的同時，也能參加多項手作體驗，豐富有趣。

春季限定錯過等明年 三層崎花海3/31正式落幕

2025三層崎彩色浪花海自1月17日開幕以來，已吸引數許多市民與遊客共賞花海美景，數萬株特色花卉交織成的彩色浪花海，陪伴遊客走過整個春天。如今即將進入倒數最後一週！這場春季限定的花海將於3月31日正式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。