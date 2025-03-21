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行動挺農民 新北汐止農會捐110箱高麗菜助共餐加菜

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區農會捐贈110箱的高麗菜，要讓長者與弱勢吃到當季最鮮甜的滋味。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區農會捐贈110箱的高麗菜，要讓長者與弱勢吃到當季最鮮甜的滋味。 圖／觀天下有線電視提供

受到天氣影響，氣候回暖，產地高麗菜大豐收，為了支持農民，汐止農會認購800箱高麗菜，並且發起公益捐贈活動，今(21)日辦理致贈儀式，將110箱的高麗菜分送給汐止區老人共餐單位以及兒少、社福團體，幫助農友也做愛心。

捐贈活動上，包括汐止區長林慶豐、里長及長者社區關懷據點等受贈單位都列席參加，高麗菜盛產，汐止區農會這次認購了800箱，並且將110箱的高麗菜，分送給汐止24處辦理老人共餐單位、以及12處兒少、社福團體，希望讓在地的弱勢族群也能一起品嚐來自當季鮮甜的國民天菜，汐止區公所也頒發感謝狀表示感謝。

汐止區農會理事長曾忠信表示，已經辦理多次公益活動，幫忙到中南部或是花東的農友，幫他們推銷高麗菜，並且也能幫助地方一些社福團體，以及鄰里老人共餐。另外，汐止農會也特別規劃以多元的購菜活動，讓市民透過行動支持在地農業，也能買到新鮮高麗菜。

汐止區長林慶豐指出，今天很開心來參加汐止區農會捐贈高麗菜的公益活動，受惠的有24個共餐據點，跟12個社福單位，謝謝汐止農會採購優質的高麗菜，跟社福單位一起分享。

汐止區里長聯誼會長陳有諒說，非常感謝汐止農會在地服務做捐贈活動，汐止區許多里都有做老人共餐，里內厚德里辦理共餐已經12年了，每個星期三固定共餐，免費請長輩們吃飯，今天農會捐贈三箱的高麗菜，回去就可以幫老人家們加菜。

汐止 農會 高麗菜

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