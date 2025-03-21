快訊

遭影射放消息？葛斯齊開戰S家「別再噁心」 賈永婕不忍回應了

現場尖叫四起！花蓮火車站前計程車暴衝 民眾痛苦倒地哀嚎

新北萬金杜鵑花季 花農來教居家照顧杜鵑技巧

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
杜鵑喜愛通風與日照的環境，民眾購買回家放置在家中的陽台最適合。 圖／紅樹林有線電視提供
杜鵑喜愛通風與日照的環境，民眾購買回家放置在家中的陽台最適合。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市府跨界合作推動萬金杜鵑品牌，今年首辦杜鵑景觀園藝競賽，並將競賽作品於萬金杜鵑花展中展出，花季從三月初至今吸引不少賞花民眾前往賞花，更有不少民眾購買杜鵑盆栽回家欣賞，不過居家盆栽的照顧到底要多少水量與何時要換盆，由專業的花農來解惑。

富朵苗圃黃信輝說，杜鵑花帶回家後，首先先看看高度多高，如果有將近30公分的高度就可以換盆與換土，這個步驟相當重要，因為在苗圃中為了讓花卉有更快的生長，會使用排水快速的介質土，不過介質土對於不太會掌握水量的民眾來說有點挑戰，因此換全土，讓土壤保濕，民眾不需要天天澆水、不怕忘記澆水也比較容易種活。

杜鵑花在北海岸年產量是全台最高，其中又以萬里、金山產量最多，而在三芝區種植大宗的富朵苗圃，有不同大小、不同品種的杜鵑一盆盆站的筆直，可以見到這個季節最容易生長雜草，花農除了要手動除草外，在苗圃中的病菌防治管理也很重要。

富朵苗圃黃信輝指出，花卉常有炭疽病與落葉病的困擾，也因為不是食品，為了讓花長得好、長得漂亮，會適當的噴灑防菌與防蟲藥物，不過居家照顧就不需要像苗圃一樣管理，可以使用市面上的生物製劑，也可以讓花免於病菌的侵擾。

苗圃的花卉管理與居家照顧方法不同，民眾盆栽買回家後，若是高度有近30公分的就可以換盆與換全土，加上杜鵑喜愛通風與日照的環境，放置在家中的陽台最適合，而澆水量則是可以用手指探土來判斷，若是感覺到還有點濕氣則不需要澆水，反之土質乾爽就是到了澆水時機，民眾只需要注意這幾項要點就可以把杜鵑花給照顧好。

杜鵑花 盆栽

延伸閱讀

擴散條件差 新北今起連4天空氣品質不佳

為世壯運暖身 新北幼壯運動樂活今開跑

仇恨值共享？罷不到外縣市藍委 新北市民轉罷居住地藍委

新北淡水萬坪紫藤花季開跑 夢幻聯動超夯日本動漫

相關新聞

新北萬金杜鵑花季 花農來教居家照顧杜鵑技巧

新北市府跨界合作推動萬金杜鵑品牌，今年首辦杜鵑景觀園藝競賽，並將競賽作品於萬金杜鵑花展中展出，花季從三月初至今吸引不少賞花民眾前往賞花，更有不少民眾購買杜鵑盆栽回家欣賞，不過居家盆栽的照顧到底要多少水量與何時要換盆，由專業的花農來解惑。

行動挺農民 新北汐止農會捐110箱高麗菜助共餐加菜

受到天氣影響，氣候回暖，產地高麗菜大豐收，為了支持農民，汐止區農會認購800箱高麗菜，並且發起公益捐贈活動，今(21)日辦理致贈儀式，將110箱的高麗菜分送給汐止區老人共餐單位以及兒少、社福團體，幫助農友也做愛心。

新北瑞芳黃金博物館「礦山文化健走」 春遊探索礦山魅力

水金九歷經礦業風華，呈現特殊的歷史風情吸引國內外許多遊客，黃金博物館推廣水金九礦業文化，舉辦「礦山文化健走」活動，探索關於水金九迷人的前世今生。

新北瑞芳柑坪里櫻花季開跑 賞櫻、手作豐富有趣

每年三月到四月，瑞芳區柑坪里的平交道就可以看到吉野櫻盛開的場景，今年在地的瑞芳藝文發展協會與柑坪里辦公室聯手舉辦「弦外之櫻柑坪里櫻花季」，即日起到4月2日準備了一系列活動，讓民眾賞櫻的同時，也能參加多項手作體驗，豐富有趣。

北市迎大都更時代條件再放寬 副市長李四川：鼓勵所有老房快都更

北市府進入「大都更時代」，去年推出都更第6箭防災型都更專案後，北市更新處因應0403大地震發生，提出三大修正，經送北市都...

春季限定錯過等明年 三層崎花海3/31正式落幕

2025三層崎彩色浪花海自1月17日開幕以來，已吸引數許多市民與遊客共賞花海美景，數萬株特色花卉交織成的彩色浪花海，陪伴遊客走過整個春天。如今即將進入倒數最後一週！這場春季限定的花海將於3月31日正式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。