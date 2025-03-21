新北萬金杜鵑花季 花農來教居家照顧杜鵑技巧

新北市府跨界合作推動萬金杜鵑品牌，今年首辦杜鵑景觀園藝競賽，並將競賽作品於萬金杜鵑花展中展出，花季從三月初至今吸引不少賞花民眾前往賞花，更有不少民眾購買杜鵑盆栽回家欣賞，不過居家盆栽的照顧到底要多少水量與何時要換盆，由專業的花農來解惑。

富朵苗圃黃信輝說，杜鵑花帶回家後，首先先看看高度多高，如果有將近30公分的高度就可以換盆與換土，這個步驟相當重要，因為在苗圃中為了讓花卉有更快的生長，會使用排水快速的介質土，不過介質土對於不太會掌握水量的民眾來說有點挑戰，因此換全土，讓土壤保濕，民眾不需要天天澆水、不怕忘記澆水也比較容易種活。

杜鵑花在北海岸年產量是全台最高，其中又以萬里、金山產量最多，而在三芝區種植大宗的富朵苗圃，有不同大小、不同品種的杜鵑一盆盆站的筆直，可以見到這個季節最容易生長雜草，花農除了要手動除草外，在苗圃中的病菌防治管理也很重要。

富朵苗圃黃信輝指出，花卉常有炭疽病與落葉病的困擾，也因為不是食品，為了讓花長得好、長得漂亮，會適當的噴灑防菌與防蟲藥物，不過居家照顧就不需要像苗圃一樣管理，可以使用市面上的生物製劑，也可以讓花免於病菌的侵擾。

苗圃的花卉管理與居家照顧方法不同，民眾盆栽買回家後，若是高度有近30公分的就可以換盆與換全土，加上杜鵑喜愛通風與日照的環境，放置在家中的陽台最適合，而澆水量則是可以用手指探土來判斷，若是感覺到還有點濕氣則不需要澆水，反之土質乾爽就是到了澆水時機，民眾只需要注意這幾項要點就可以把杜鵑花給照顧好。