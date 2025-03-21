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北市迎大都更時代條件再放寬 副市長李四川：鼓勵所有老房快都更

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市進入大都更時代，將放寬三條件促防災型都更。本報系資料照／記者陳正興攝影
北市進入大都更時代，將放寬三條件促防災型都更。本報系資料照／記者陳正興攝影

北市府進入「大都更時代」，去年推出都更第6箭防災型都更專案後，北市更新處因應0403大地震發生，提出三大修正，經送北市都委會審議通過，預計第二季公告生效，包含1974年前申請建照且領有使照的老舊建物可享防災型都更獎勵，迄今已有24件都更案申請，預估案量將持續增加。

都市更新處去年3月28日公告「擬定台北市防災型都市更新細部計畫案」，隔日生效，後續0403大地震凸顯老舊建築面臨震災的迫切重建需求，因此研擬三大修正方向，並提案都委會昨審議。

更新處指出，一是擴大免辦耐震評估適用對象，原本僅1974年2月15日建築物耐震設計規範訂定發布前「領有使照的建築物」，經參採內政部「都市更新條例」第65條修正內容，現在放寬以申請建照的時間點認定，即1974年2月15日前「已申請建照且領有使照的建築物」可免耐震評估。

更新處說，二是修訂特定區域適用條件，一般基準容積以2倍為上限，產專區（聚）基準容積300%加都更獎勵，最高上限450％，導致容積介於450%至600%者無法適用防災型都更專案。

更新處提到，因此修正為基準容積加計都更獎勵及防災都更獎勵逾450％者，可提請都市更新審議放寬，使南港區產業生活特定專用區（聚）內老舊聚落可享該計畫獎勵，包含13處工業區、111個更新單元共52.56公頃。

更新處表示，三是增加申請彈性，原要求若實施方式採權利變換須事權併送，但民眾反映希望先確定容積獎勵再做權利變換，考量都更時間長、實務執行，因此放寬由實施者自行決定報核方式，事權分送或併送，並要求若採事權分送者，權變計畫須於1年內提送報核，以維持案件推展速度。

南港區西新里長胡家瑒說，南港全區都在做都更，他遇到許多狀況是，防災型都更以1974年2月15日作為分水嶺，一刀畫下去，變成是全無或全有的差別，差1天者就沒有30％容獎，直言會有相對剝削感。他建議可做階梯式容積獎勵，這天至1999年9月21日地震期間可給另一個級距如20%。

更新處回應，防災型都更獎勵是給予結構安全性能評估結果ID值小於0.35者，該計畫是1974年2月15日前免測，在這之後的案件，只要符合條件也可申請。

都委會主席、副市長李四川說，今年最重要是希望都更往前走，鼓勵所有老舊房子，尤其耐震不足的建物盡快都更。人民陳情部分，都發局納入檢討，如果經過研擬，有必要再提修正。

北市府 都市更新 都更

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