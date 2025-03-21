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傷人比特犬暫無人領養 北市收到飼主20萬元罰鍰

中央社／ 台北21日電
咬傷人的比特犬Lucky第二天的狀況情緒比以往穩定，但是只要有人靠近仍會叫。圖／台北市動保處提供
咬傷人的比特犬Lucky第二天的狀況情緒比以往穩定，但是只要有人靠近仍會叫。圖／台北市動保處提供

兩度跳出車窗咬傷人的比特犬Lucky仍獨關在台北市動保處暫時收容舍，動保處今天表示，Lucky目前食量少、正常便溺，感覺還很緊張；已收到飼主20萬元罰款，暫無人聯繫願領養。

約10歲的比特犬Lucky分別在6日及17日於台北市文山區及大安區跳出飼主汽車咬傷機車騎士，引發外界關注，台北市動物保護處掌握此隻有植入晶片比特犬資訊，事後前往飼主家強制沒入。

北市動保處18日透過新聞資料表示，派人車前往文山區帶回比特犬Lucky，並由飼主安排行為訓練師協助入籠。考量北市動物之家待認養犬隻收容場所人員出入較頻繁，因此把Lucky運送至環境較安靜的動保案件犬隻暫時收容舍。

因Lucky兩度跳出車窗傷人，動保處依動物保護法裁處飼主各新台幣5萬元和15萬元共20萬元，並沒入犬隻。所謂沒入，是指因Lucky有植入晶片，後續飼主所有權轉移交由動保處處理。

動保處當時指出，經發文通知飼主繳納罰款，至20日中午都未確認繳納，若4月7日前未繳罰鍰或申請行政救濟等，此案將移送法務部行政執行署轄管分署強制執行。

動保處今天表示，已確認收到Lucky原飼主繳納的罰鍰。Lucky目前仍獨自被關在動保案件犬隻暫時收容舍，飯量比較少，但正常便溺，此外，飼主委託訓犬師都會撥時間到場陪Lucky，盼讓犬隻盡快熟悉與其他人相處模式。

動保處指出，至於領養部分，先前媒體報導有住嘉義、高雄的民眾提出意願，但至今都未有人聯繫。有關領養Lucky程序，仍須經外部專家和訓犬師評估犬隻行為，並考量與新飼主相處和領養人曾飼養犬隻經驗，才會同意。

動物之家 北市 比特犬

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