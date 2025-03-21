新北新莊中港光雕展 加碼延長至3/30
新莊中港大排光雕展自開展以來，便吸引了大量市民和遊客前來觀賞，目前已突破48萬人次，為了響應廣大民眾的熱烈支持，新北市政府水利局宣布，光雕展加碼延長一週至3月30日，邀請大家把握最後展期，感受光雕的奇幻魅力。
水利局長宋德仁表示，新莊中港大排為附近里民互動交流之重要場域，是在地居民重要的休憩運動好去處，水利局為打造新莊在地指標性活動，在中港河廊舉辦光雕展演，今年已邁入第5年，累積參觀人次屢創新高，藉由四大主題展區與浪漫夢幻光雕作品，吸引了各地許多民眾相約前來，留下最美好的回憶，還沒來過的快把握時間前往，錯過只能等明年了。
新莊在地居民陳先生表示，自從光雕開始展演，已經帶小孩跟老婆來好幾次了，每次都玩得很開心，小孩特別喜歡一座純白的城堡光雕，好像童話故事裡的公主一樣，有像水晶般閃耀的城堡，好幸福好浪漫，今年的光雕真的美出新高度，看得目不轉睛，捨不得離開。
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