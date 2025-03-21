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春季限定錯過等明年 三層崎花海3/31正式落幕

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

2025三層崎彩色浪花海自1月17日開幕以來，已吸引數許多市民與遊客共賞花海美景，數萬株特色花卉交織成的彩色浪花海，陪伴遊客走過整個春天。如今即將進入倒數最後一週！這場春季限定的花海將於3月31日正式落幕，邀請民眾把握最後的機會，來到北投社三層崎公園，漫遊繽紛花海，留下今年最美的春日回憶。

公園處表示，有著「臺版富良野」美稱的三層崎花海以獨特的地景設計，結合北投的自然風貌，打造出層層起伏、宛如海浪翻湧的壯觀花海景觀。公園內種植了薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠、銀葉菊、孔雀草等色彩亮麗的花卉，共同在春風輕拂下，形成夢幻繽紛的視覺盛宴。

除了壯麗繽紛的花海美景，公園內的「三層祈──祈願小花卡」更是花展不可錯過的亮點之一！來訪民眾在花朵造型的小卡上寫下心願，掛於「三層祈」祈願木作上，除了常見的「身體健康」、「蛇年行大運」外，更有民眾發揮創意，寫下「好巳生花」呼應蛇年諧音，也有學生誠心祈求「班排第一」、追星族盼望「搶到演唱會門票」，小朋友則以塗鴉畫出心中的願望，為花海增添童趣與生氣。千張小花卡隨春風搖曳，共同編織出屬於三層崎的春日祝福與回憶。隨著花展進入最後一週，3月30日將特別邀請美食餐車進駐展區，讓大家在賞花之際，也能享受美食帶來的味蕾饗宴。

聚傳媒

美食 蛇年 賞花

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