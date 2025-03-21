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世壯運開幕倒數／ 特約商店資訊不足 市議員批行銷失靈

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市將迎接世壯運賽事，不過相關的店家優惠、資訊等消息鮮少曝光。示意圖。記者邱書昱／攝影
台北市將迎接世壯運賽事，不過相關的店家優惠、資訊等消息鮮少曝光。示意圖。記者邱書昱／攝影

倒數50多天將迎接雙北世壯運，海內外選手、加油團等到場參賽，正是宣傳台北觀光時機，更能透過餐飲優惠帶動業績，然而，相關網站卻不見店家資訊，議員批宣傳不利。商業處表示，已先和店家接洽，將於日後釋出訊息，優惠使用預計於5月1日到31日。

搜尋世壯運官網查詢活動周邊資訊，只有看到景點介紹，卻不見商圈及優惠活動。經過細察發現，參與優惠的店家，僅有鬍鬚張、雪坊精品優格等十幾間店鋪，甚至有些活動只到去年底就截止。

台北市議員顏若芳表示，蔣萬安就任市長以來，市府舉辦的活動從白晝之夜、燈會等屢屢被詬病，如今世壯運的行銷宣傳更可說是杳無音訊、商圈優惠資訊更是零零落落。且副市長林奕華去年年底高喊世壯運特約優惠店家要衝到3000家的願景，不僅KPI嚴重落後，時至今日店家資訊更無揭露。

顏若芳也說，世壯運開幕儀式門票優惠只有大巨蛋周邊店家適用，無法將人流引導到商圈，況且現在門票L4區域僅賣一半、L5區域幾乎沒賣完，距離世壯運開幕僅剩不到兩個月，可見行銷不利。

台北市議員汪志冰說，宣傳一定要再加把勁，尤其經濟不景氣的狀況，能夠趁著活動拉抬餐飲業者、商圈的消費，但是市府在地方上鮮少相關宣傳，直到最近三月底才在地方行程上有看到些世壯運的訊息。

汪志冰說， 5月中旬就要辦了，發酵也要一段時間；比賽要有選手，也要有現場觀賽的民眾才能炒熱氣氛。

商業處回應，將透過辦理店家聯合行銷吸引國內外選手、遊客及觀賽民眾到特約商店消費，募集主、協辦縣市美食小吃、娛樂與購物三大類型的商圈店家及市集攤商成為特約店家，超過2000間特約店家提供好禮優惠，美食小吃店家也約有6成。

商業處說，使用期限從5月1日到31日，店家資訊陸續於官網等釋出。

商業處說，同時參賽選手登入即時享有限量特店現金券，並結合商圈及商場百貨等民間資源，共同推出商圈現金券及商場百貨現金券，於5月8日到6月10日領取600元限量電子現金券。

台北市將迎接世壯運賽事，不過相關的店家優惠、資訊等消息鮮少曝光。示意圖。記者邱書昱／攝影
台北市將迎接世壯運賽事，不過相關的店家優惠、資訊等消息鮮少曝光。示意圖。記者邱書昱／攝影

百貨 議員 顏若芳

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