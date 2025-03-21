台北玫瑰展見證金婚夫妻 李四川自曝這天結婚滿40年

台北玫瑰園收藏超過800個品種、5000株以上的玫瑰，「2025年台北玫瑰展」今天主題活動有一對金婚夫妻盛裝與會，副市長李四川透露他4月將滿40年紅寶石婚，50年將是金婚、60年鑽石婚，打趣形容70年是「頭昏」，一席幽默逗樂全場。

今年玫瑰展以「見證玫好」為主題，今天在花博公園新生園區的主題活動邀請金婚夫妻82歲吳文慶、81歲吳蔡富美攜手步入秘密花園，現場還有稻江高級護理家事職業學校時尚造型科學生以玫瑰為主角的婚紗展演，獻上祝福。

吳姓夫妻住在新生園區附近，喜愛運動，也會到新生園區溫水游泳池游泳，閒暇時攜手來賞花，相伴超過57載，見證台北玫瑰園從建立至今的成長。吳蔡富美說，平日裡也種植許多花草，讓花的美好成為生活裡的調味劑，長久相伴的秘訣就是找到一起建立喜悅的活動。

副市長李四川致詞分享，他4月6日也將結婚40年，看到現場學生這麼漂亮，他一直想說再來一次，但是不能換人，因為換人就沒辦法拿到金婚，所以跟吳先生說他在拚金婚，40年叫紅寶石婚，自己再10年就可以拚到金婚。

他跟這對賢伉儷說，57年是金婚，60年是鑽石婚，如果70年呢？自己上月去參加「民歌五十」演唱會，歌手楊耀東分享曾問爸爸70年是什麼婚，楊爸說70年就頭昏。李四川打趣跟吳先生開玩笑，「他在拚頭昏，我在拚金婚。」

李四川也回憶，前市長黃大洲時常告訴他，一個城市一定要有花才有品味，所以黃大洲每次一看到自己就告訴他哪裡應該種樹、種花，還笑說「每次看到他壓力都很大。」

他表示，今年從過年前三層崎花海到陽明山花季、士林官邸鬱金香展、大安森林公園繡球花季，今天則是玫瑰花展，歡迎民眾即日起至4月13日來賞花，有時候抬頭還可以看飛機飛下來，相當美麗。

北市工務局公園處圓山公園管理提醒，民眾賞花或拍攝時避免進入花叢，園區內禁止騎乘自行車，展期每周六、日還有免費接駁公車從捷運圓山站直達園區。