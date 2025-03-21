基隆捷運爭議...與侯友宜約碰面 謝國樑：往好的方向進行

捷運汐東線昨動工，未來將與基隆捷運串接，基隆捷運由新北市府主責，但近期因總經費、分段招標及在基隆八堵設變電廠引發爭議。市長謝國樑今天表示，侯友宜市長已多次來電，很關心基隆和新北討論的事項，也約好未來要碰面，「目前是往好的方向進行」。

捷運汐東線昨天正式動工，未來將與基隆捷運串接，基隆捷運由新北市府主責，但近期因總經費、分段招標及在基隆八堵設變電廠引發爭議，造成基隆地方反彈。新北市長侯友宜昨天表示，他隨時都跟基隆市長謝國樑通電話溝通，大家同心齊力，希望基隆捷運也能夠在今年核定、今年開工。

謝國樑今天出席議會時，媒體詢問汐東線動工了，基捷跟得上進度嗎？謝國樑回應說，侯市長自從知道基隆和新北捷運局在討論基隆捷運外，就非常關心進度，真的是深度且深切的關心，都有打電話來了解。日前新北市副市長陳純敬、捷運局長李政安有到基隆討論、溝通，過程很融洽，方向和共識都有，需要給新北市捷運局一些時間，把討論好的新方案確認後再對外公布。

「目前是往好的方向進行。」謝國樑表示，侯市長已多次來電，很關心基隆和新北討論的事項，也約好未來要碰面，在這段期他們和陳純敬、李政安討論過後雙方會有新的策略，讓未來發包的方式和期程找出更有效率的方式，台北方面也表示，未來都會深度參與，會是好的方向。

謝國樑並說，因為是重大工程，牽涉到發包、設計、方式、種類等四個環節，還有捷運聯合開發、場站周邊城市發展等都需要深入的討論，有關機電標、工程標、道路徵收等都是很複雜的工程疏理過程，還有不少細節要釐清，才能確定新方案。