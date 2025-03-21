北水處推廣「水管家」服務網站 發票中獎、水量異常都會主動通知

明天是世界水資源日，台北自來水事業處今指出，北水處推出「您的水管家」一站式服務網站，可協助用戶輕鬆地管水、管帳，並確保安心、安全用水，除了常用的線上繳費、帳單管理，還提供發票中獎、水量異常及施工停水等主動通知。

北水處指出，「水管家」也可查詢水質資訊、碳排放量等，隨時掌握用水情形，並能將多筆水號設定為合併帳單，通通都可以線上一指搞定，並提供引導式推薦服務，根據用戶的資料分析及推薦適合的服務，如發現水量異常，主動提醒檢查用水設備，也可進一步申請家戶節水到府服務，專人到府提供您節約用水的方式及建議。

北水處表示，想要加入「您的水管家」服務的民眾，只要掃描水費單上專屬QRcode，或使用電子帳單上的連結，或直接至本處官網首頁註冊帳號，也可以使用台北通帳號直接登入；並建議將帳單寄送方式改為電子帳單，使用行動支付繳費的用戶還可獲得每期水費折抵10元的優惠，首次申辦電子帳單者，還加贈自來水園區貴賓電子票券2張。