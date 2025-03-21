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為世壯運暖身 新北幼壯運動樂活今開跑

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
2025新北市運動樂活系列活動今日熱力開跑，活動邀請親子、祖孫家庭與國際交換學生齊聚板橋運動場。記者江婉儀／攝影
2025新北市運動樂活系列活動今日熱力開跑，活動邀請親子、祖孫家庭與國際交換學生齊聚板橋運動場。記者江婉儀／攝影

2025新北市運動樂活系列活動今日熱力開跑，世壯運即將在雙北登場，活動邀請親子、祖孫家庭與國際交換學生齊聚板橋運動場，以運動傳遞健康理念，2025雙北世壯運吉祥物「壯寶」也現身，與大小朋友齊跳健康操。

全齡選手起跑儀式邀請多對親子、祖孫家庭及國際交換學生熱情參與，副市長劉和然表示，今年活動以「幼壯同行、親子共樂」方式為主題，共計360隊1萬1800人參與同樂，為2025雙北世壯運賽事暖身。

劉和然表示，強調「運動樂活」是新北市打造健康城市的重要推動指標，透過教育局、體育局及衛生局跨局處合作，全面升級運動場館與設施，推動全民運動風氣，包括教育局每年挹注近6000萬元推廣學校普及化運動，同時導入「AR動滋動 x Uniigym」體感平台，讓學生能隨時透過AI體感運動科技進行自主訓練，提升運動效率。

劉和然表示，加上運動中心2.0計畫、新北動健康APP、AI體感健康操到各類運動的普及推廣，讓新北運動人口突破150萬。

正義國小玉葉阿嬤開心笑著說，祖孫三代一起運動，不僅能拉近彼此距離，還能讓孩子從小培養運動好習慣，十分有意義。每天跑步超過1萬步的校長協會理事長張明賢表示，看到大家展現出的活力能激勵自己勇敢挑戰突破極限，為親師生樹立榜樣，讓運動成為健康生活的關鍵。

2025新北市運動樂活系列活動今日熱力開跑，活動邀請親子、祖孫家庭與國際交換學生齊聚板橋運動場。記者江婉儀／攝影
2025新北市運動樂活系列活動今日熱力開跑，活動邀請親子、祖孫家庭與國際交換學生齊聚板橋運動場。記者江婉儀／攝影
2025新北市運動樂活系列活動今日熱力開跑，活動邀請親子、祖孫家庭與國際交換學生齊聚板橋運動場。記者江婉儀／攝影
2025新北市運動樂活系列活動今日熱力開跑，活動邀請親子、祖孫家庭與國際交換學生齊聚板橋運動場。記者江婉儀／攝影

親子 運動

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