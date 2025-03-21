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影／台北玫瑰展花朵盛開 結婚40年的李四川誓言拚金婚

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
台北市副市長李四川（左）致玫瑰花及畫作給相伴超過五十七年金婚歲月的吳文慶、吳蔡富美夫妻。記者侯永全／攝影
台北市副市長李四川（左）致玫瑰花及畫作給相伴超過五十七年金婚歲月的吳文慶、吳蔡富美夫妻。記者侯永全／攝影

2025年台北玫瑰展上午在花博公園新生園區舉辦主題活動，邀請居住在中山區並攜手走過五十多個年頭的金婚夫妻，在玫瑰花的環繞下接受大家的祝福，讓台北玫瑰園充滿溫馨與浪漫。主持開幕儀式的台北市副市長李四川不僅祝賀兩人金婚，他幽默地說，今年他與夫人結婚四十年是紅寶石婚，他要再拚10年到金婚，而金婚夫妻，則是拚結婚70年的「頭昏」。

在花博公園新生園區舉辦的玫瑰展主題活動，上午在溫暖舒適的和煦陽光催化下，吸引眾多民眾前往參觀。副市長李四川與各區里長、民眾上午齊聚在台北玫瑰園，見證吳文慶、吳蔡富美夫妻相伴超過五十七年的金婚歲月，而盛開的各色玫瑰更是體現恩愛相許四季的美好。現場並有稻江高級護理家事職業學校時尚造型科學生，精心設計的時尚新娘造型走秀，為主題活動增添浪漫氛圍。

台北玫瑰展上午在花博公園新生園區舉辦主題活動，邀請攜手走過五十多個年頭的金婚夫妻，接受台北市副市長李四川（中排左三）等眾人祝福，讓台北玫瑰園充滿溫馨與浪漫。記者侯永全／攝影
台北玫瑰展上午在花博公園新生園區舉辦主題活動，邀請攜手走過五十多個年頭的金婚夫妻，接受台北市副市長李四川（中排左三）等眾人祝福，讓台北玫瑰園充滿溫馨與浪漫。記者侯永全／攝影
台北玫瑰展上午在花博公園新生園區舉辦主題活動，在溫暖舒適的和煦陽光催化下，吸引眾多民眾前往參觀。記者侯永全／攝影
台北玫瑰展上午在花博公園新生園區舉辦主題活動，在溫暖舒適的和煦陽光催化下，吸引眾多民眾前往參觀。記者侯永全／攝影
台北市副市長李四川上午主持台北玫瑰展主題活動，在參觀展區時，用手機拍下嬌豔鮮花。記者侯永全／攝影
台北市副市長李四川上午主持台北玫瑰展主題活動，在參觀展區時，用手機拍下嬌豔鮮花。記者侯永全／攝影
花博公園新生園區的玫瑰綻放，今天雖非假日仍吸引眾多民眾前往參觀。記者侯永全／攝影
花博公園新生園區的玫瑰綻放，今天雖非假日仍吸引眾多民眾前往參觀。記者侯永全／攝影

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