南港商場開幕 首日交通算順暢

南港LaLaport昨開幕，台北市長蔣萬安說，代表北市吸引國際投資，南港「黑鄉變潮城」。中午入場前場外早大排長龍，光入場就花5分鐘，大門一開後美食街瞬間被人潮塞爆，地方憂出現「塞車地獄」，業者估昨3萬5千多人逛商場，交通局觀察許多人搭捷運，首日交通算順暢。

南港LaLaport面積4萬7千坪，費時6年完成，全館有300家品牌，昨日開幕品牌有237家、占比8成，包括日本人氣超市LOPIA等不少全台首發店、台北初登場品牌，其他品牌將陸續開幕，預計5月品牌開出比率可達95％，預計全館300櫃到位，全年營業額目標100億元。

開幕首日，因南港展覽館有智慧城市展、國際自行車展，為因應開幕期間恐塞車，業者成立應變中心，交通局長謝銘鴻、交通警察大隊長陳立祺也到場坐鎮，截至昨下午5時，LaLaport停車場使用率不到3成。交通局觀察，首日前來的民眾多搭捷運，估人車流最高峰可能在假日，近一、二個月會加派人員觀察，6月、8月空橋陸續開通，預估也能有效分散人流。

業者預估，開幕期間平日約吸引5萬人潮、假日約6萬9千多人，交通局會密切觀察下環東大道、經貿一、二路、南湖大橋等的車流狀況；北捷昨也增加支援人力。

逛街民眾普遍表示喜歡南港LaLaport寬敞的購物空間，逛街過程更舒服，加上餐飲品牌豐富、之後也會有影城，都吸引他們前往；多數人過去逛街多在信義、中山區百貨，未來可能會減少去市中心的頻率。

在地三重里長江輝吉說，昨開幕人車潮還不準，假日才能看得出周邊的交通負荷量；議員李明賢昨搭捷運，發現北捷出入口僅有幾處貼有指引標示，快到出口及地面層就沒有任何指引，提醒應加緊增設。

蔣萬安提到，LaLaport將是帶動城市發展重要里程碑，居民擔心塞車，市府已成立府級專案小組，接下來3至5年，南港建設持續，可說是北市蛋黃區，發展無可限量。

昨開幕也發生小插曲，剛開幕僅10分鐘，地下一樓美食街就傳火警警示聲響、隨後又響第二次。業者回應，是消防錯誤感知引起。