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新北捷運大車站計畫 變身生活補給站

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北捷運新店十四張站的便利商店，由捷運公司員工負責營運。記者李定宇／攝影
新北捷運新店十四張站的便利商店，由捷運公司員工負責營運。記者李定宇／攝影

新北捷運公司正進行大車站計畫，未來將加入洗衣店、物流貨點，捷運站兼具購物、休憩等功能。新北捷運公司說，捷運不只是通勤族使用，還是社區居民補給站，大車站計畫會逐步擴展到更多車站，讓超商就是車站、車站就是超商概念普及。

「以前搭捷運就是匆忙趕車，哪會想到要採買生活用品？」中和上班族王姓男子說，現在的十四張站已不是印象中的捷運站，會買杯咖啡再上班，下班返家前買晚餐也方便很多。

新店許姓男子說，期待下一步能有超市進駐車站，通勤之餘也能採購生活物資，省下跑超市購買蔬果等食材時間。

這項轉變是新北捷運公司總經理吳國濟的「大車站計畫」，新北捷運與便利商店攜手合作，開出站內超商，不只販售日常用品，還提供社區取貨點、智能販賣機，還會加入無人商店，讓乘客更自由利用車站空間。

吳國濟說，昔日捷運站員工主要任務是負責車站運務，現在還要學習店鋪經營。吳指出，去年12月十四張站的站內超商開幕後，乘客進店率達10.5%，平均消費金額是70元，平日來客數逾700人。

吳預告，大車站計畫將逐步擴展到龍埔、紅樹林、板橋等站，除擴大經營範圍，還會加入智慧科技如無人商店、智能取貨櫃，讓捷運站變成智慧生活站。

捷運公司 新北捷運 超商

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