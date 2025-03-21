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新北捷運大車站計畫 變身生活補給站
新北捷運公司正進行大車站計畫，未來將加入洗衣店、物流貨點，捷運站兼具購物、休憩等功能。新北捷運公司說，捷運不只是通勤族使用，還是社區居民補給站，大車站計畫會逐步擴展到更多車站，讓超商就是車站、車站就是超商概念普及。
「以前搭捷運就是匆忙趕車，哪會想到要採買生活用品？」中和上班族王姓男子說，現在的十四張站已不是印象中的捷運站，會買杯咖啡再上班，下班返家前買晚餐也方便很多。
新店許姓男子說，期待下一步能有超市進駐車站，通勤之餘也能採購生活物資，省下跑超市購買蔬果等食材時間。
這項轉變是新北捷運公司總經理吳國濟的「大車站計畫」，新北捷運與便利商店攜手合作，開出站內超商，不只販售日常用品，還提供社區取貨點、智能販賣機，還會加入無人商店，讓乘客更自由利用車站空間。
吳國濟說，昔日捷運站員工主要任務是負責車站運務，現在還要學習店鋪經營。吳指出，去年12月十四張站的站內超商開幕後，乘客進店率達10.5%，平均消費金額是70元，平日來客數逾700人。
吳預告，大車站計畫將逐步擴展到龍埔、紅樹林、板橋等站，除擴大經營範圍，還會加入智慧科技如無人商店、智能取貨櫃，讓捷運站變成智慧生活站。
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