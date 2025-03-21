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捷運汐東線動工 侯友宜：盼23年終成真

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
汐東線昨動工，未來將接軌基捷、民生線，新北市長侯友宜（右五）直說，汐止人夢想成真。記者游明煌／攝影
汐東線昨動工，未來將接軌基捷、民生線，新北市長侯友宜（右五）直說，汐止人夢想成真。記者游明煌／攝影

捷運汐東線昨動工，新北市長侯友宜主持開工典禮表示，汐止人夢想成真， 通車後市民從汐止到台北市內湖，尖峰通勤可省半小時，將整合介接基隆捷運與台北市民生線，壯大北北基捷運路網，機電系統一致可一車到底、9站6線轉乘。

昨開工典禮在汐止綜合體育場舉行，立委廖先翔、黃國昌及多名市議員都到場，地方以辦喜事迎接。

黃國昌說，汐東線動工，對每個汐止人，不分黨派、顏色都是大事，黃也稱讚侯友宜勇於任事，整個汐東線由新北市政府承擔大部分責任。廖先翔說，汐東線動工是汐止人期待20多年的夢，能串連大台北捷運路網，是汐止發展一大利多。

侯友宜表示，汐東捷運在地人盼望23年，總算全面動工，預計2032年完工通車，汐東捷運未來有3處聯開案及1座機廠，可望帶進500多億投資。汐東捷運、基隆捷運及台北民生線會整合介接，未來汐止人聯外通勤更便捷。

侯指出，新北市府已將基隆捷運基本設計工程經費報中央核定，盼中央能支持，盡速通過讓工程順利發包；北市民生線綜合規畫報告也提送中央審議中。

基隆捷運由新北市府主責，近期因總經費、分段招標及在基隆八堵設變電廠引發爭議，造成基隆地方反彈。侯友宜昨強調，常與基隆市長謝國樑電話溝通，大家同心齊力，希望基隆捷運也能在今年核定、今年開工，拚2032年完工。

基隆捷運 汐止

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