立委考察土城司法園區 房產專家看好開發

土城司法園區將興建法院、看守所、地檢署等司法機構，並規畫5.85公頃公園，立院內政委員會昨考察，立委吳琪銘說，這不僅是司法機關的重要建設，也將成為新北首座森林主題公園，為地方發展帶來契機。

立委吳琪銘、蘇巧慧及張智倫一行人昨考察土城司法園區開發，工程進度已超前1.64%，預計2027年完工。

新北市副秘書長柯慶忠表示，司法園區總面積84.07公頃，附近有捷運、醫院等設施，未來將興建法院、看守所、地檢署等司法機構，並規畫5.85公頃公園，提升整體生活品質。新北市議員江怡臻指出，土城司法園區樹木多，中央要把樹木移植作業全交由新北市府及公所，移植程序繁雜專業，呼籲中央仍應扛起責任。

江怡臻也說，搬遷後的看守所原址要做何用途目前未定，市府將其列入新北大巨蛋6處潛力地點之一，之前也提到是立法院遷改建可能位置，中央至今態度不明。

地政局表示，司法園區建設將帶動地方發展，土地分配將在今年下半年開始，預計有74筆、379名地主可分回13公頃土地。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨說，司法園區進駐後，未來會有許多律師事務所、會客菜餐廳等業者進駐。地主分回土地後，園區前景看好，地主會惜售土地。