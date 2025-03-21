北市通過 樟新停車場改建社宅

北市木新市場改建爭議，市場處原擇中繼市場之一的樟新停車場基地，因都發局規畫建社宅，引發在地反彈。北市都委會昨再審用地變更，因市場處已無中繼市場需求、市府也有辦社宅急迫，委員均無意見，全案通過，預計2031年完工。

都發局昨在都委會報告指出，市場處去年12月發函指出，木新市場經台北市土木技師公會評估結果，規畫以「耐震補強方案」，建物可再使用約13年，市場處目前尚無作市場中繼使用的需求。

都發局說，原機關用地雖可依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法蓋社宅，但有「使用容積樓地板面積不得超過總容積樓地板面積2分之一」限制，因此提案都委會變更為社福及機關用地，提升社宅存量，闢建經費12.8億，由台北市住宅基金支應。

另外，民眾在公開展覽說明會提及，希望可納入托老托幼等社福設施、在地保障名額，也有人認為該處社宅89戶的效益不足。

都發局回應，用地變更以後，社福設施皆為容許使用項目，該址基地形狀方整，土地權屬為市有且素地、區位便捷，加上社宅申辦踴躍、候補者多，仍有興辦的需求。

都委會委員均無意見，主席李四川裁示通過。都發局會後表示，樟新水岸社會住宅2區正先期規畫，因基地規模較小，因此全棟以社宅為主共89戶，且考量地方需求，在2樓規畫多功能空間等，已編列規畫設計預算約9558萬元，今年將持續與當地民眾妥善溝通，預計2027年開工、2031年完工。