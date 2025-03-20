挑戰世壯運！新北副市長劉和然臉書粉專上線 貼練習桌球影片

新北市副市長劉和然的臉書粉絲專頁今天上線，以「我準備好了」為貼文開場；他貼上練習桌球的影片，說明報名世壯運的桌球、壘球，貼文強調運動無界、人生無限。

劉和然創立臉書Facebook粉專今天上線，簡介提到「從校長到副市長，從拿粉筆到推動市政，始終以市民的需求為優先」。他說，城市治理除壯闊建設與人文底蘊外，更重要的是照顧每位市民，讓每個人都被看見、被關心。

粉專首貼文以標籤標註「＃我準備好了、#人生無限」；搭配備戰世壯運練習桌球的運動影片。

國民黨新北市議員林國春在貼文回應，「一起努力讓新北市更好」。

對於設立粉專，劉和然今晚接受中央社記者電訪詢問是否為參選新北市長，他回答「繼續拚」。他說，身為市府團隊成員，被市民肯定才是最重要的資產，現階段拚市政提升民調才是重點。

劉和然說，規劃粉專除與大家分享心情，也傾聽民意，作為協助侯友宜推動市政的參考。

國民黨新北市議員洪佳君也報名世壯運跆拳道、木球比賽，她晚間接受記者電訪表示，競選如運動場的公平競爭，如果願意表態是好事，透過良性競賽輸贏見真章，也希望選民可以看見藍綠參選人的市政論述。