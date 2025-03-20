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預算牽動防汛？ 新北水利局：已著手各項應變措施

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
內政部指部分預算仍在審核與調整中，這讓地方政府面臨執行上的不確定性，尤其是防汛季即將來臨的關鍵時刻。水利局表示，已著手準備各項應變措施。記者張策／攝影
內政部指部分預算仍在審核與調整中，這讓地方政府面臨執行上的不確定性，尤其是防汛季即將來臨的關鍵時刻。水利局表示，已著手準備各項應變措施。記者張策／攝影

內政部今說明國土署預算凍刪，前瞻預算尚未審查，預算也無法支用，恐影響各縣市都市區內治水工程建設，及新北、基隆防洪整備。新北市水利局說，已著手各項應變措施，考量防汛期將至，呼籲中央儘速核撥經費，確保抽水站在防洪運作保持最佳狀態。

新北市養工處說，該處申請的前瞻計畫與永續人行環境計畫，均依中央規定的期程辦理前置作業，並於基本設計完竣後送交中央審查。養工處強調，至今尚未收到計畫預算有變更或調整的指示，將持續與國土署保持密切聯繫，依中央要求執行各項工程，也積極爭取相關補助經費，確保市政建設不受影響。

此外，新北市水利局表示，目前市轄84座抽水站中，有62座是由內政部國土署委託市府代為操作管理。雖然預算核撥尚未最終通過，但為確保抽水站能正常運作，維護市民生命財產安全，水利局已著手各項應變措施。考量防汛期將至，呼籲中央儘速核撥經費，確保抽水站在防洪運作上保持最佳狀態。

國土署 水利局

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