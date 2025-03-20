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備戰南港LaLaport開幕週人車潮 北市加派義交至打烊

中央社／ 台北20日電

LaLaport南港店今天開幕，台北市警局及交通局觀察，首日交通狀況尚在預期範圍內，但為因應可能的人車潮，已在周邊道路加派警力及義交至商場打烊，為期至少一週。

LaLaport南港店今天中午開幕，台北市警察局南港分局、交通警察大隊及交通局嚴陣以待，除進駐商場內應變中心，也在周邊道路派遣警力加強疏導及微調號誌。

台北市交通局長謝銘鴻、警察局交通警察大隊陳立祺、南港分局長周哲民在傍晚下班尖峰時間到場視察，確認車流大致順暢，僅經貿二路105巷口行人量較高，決議加派人力指揮交通，至少開幕首週都會站崗至晚間10時商場打烊，並儘速安排相關局處會勘，研擬改善方案。

謝銘鴻說，依據現場人流動向、台北捷運旅運量統計及商場停車場逾2000個汽車位僅使用約3成推測，許多民眾是搭乘捷運到南港展覽館或南港軟體園區站後，再步行到商場逛街，因此鼓勵民眾繼續使用大眾運輸，維持交通順暢。

台北市交通局交通治理科長林育生補充，LaLaport內湖機廠的空橋已開放使用，連接南港展覽館及中信金融園區的空橋則分別預計在6月、8月完工，期待屆時能有效分散平面人流，避免經貿二路右轉105巷車輛與行人的競爭。

林育生指出，今天不是購物人車潮較多的假日，後續仍須審慎以待，交通局將持續監控周邊交通狀況、執行必要疏導措施，再次呼籲民眾搭乘捷運前往，如須開車可停在南港車站及台北流行音樂中心停車場等外圍停車場後轉乘捷運。

北市 台北捷運 警察

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