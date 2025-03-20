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LaLaport迎下班車潮 北市交通局持續觀察2個月

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
交通局長謝銘鴻（左）與交通警察大隊長陳立祺（中）視察周邊車流狀況。記者邱書昱／攝影
交通局長謝銘鴻（左）與交通警察大隊長陳立祺（中）視察周邊車流狀況。記者邱書昱／攝影

北市南港LaLaport今天開幕，預估人潮達3萬5千人次，不過館內停車場截至晚間6點，僅3成停滿，周遭車流影響不大。交通局表示，人車流最高峰可能在假日，近一、二個月會加派人員觀察，同時6月、8月空橋開通，預估能有效分散人流，也能促使民眾多搭乘大眾運輸前往。

日系品牌進駐，面積更達4萬7千多坪，勢必吸引民眾慕名而來，但周遭有南港展覽館等商辦，因此憂心衝擊整體交通，不過截至下午3點半近4點，周邊車流量依舊順暢。交通局表示，停車場空間使用僅不到50％，持續觀察整體狀況。

交通局長謝銘鴻、交通警察大隊長陳立祺在下午5點到場坐鎮，他們表示，目前車流順暢，但仍持續觀察晚間6點之後的下班車潮，以及開幕後首迎的周五下班及六日人車潮，同時為期一、二個月派員留意周遭動線，以提供日後完善方向。

台北市交通治理科長林育生表示，根據今天上下午觀察，人潮明顯是由鄰近的板南線及文湖線的南港展覽館站，以及文湖線南港軟體園區而來，截至下午5點多，LaLaport停車場僅停滿3成車輛。

針對人流用路情形是否調整周邊號誌、行穿線等，林育生表示，連接展覽館的空橋將在6月完工、接連中信金融園區則是在8月完工，屆時預估能有效分散人潮之後，再行觀察調整。

台北市議員李明賢表示，下班車潮、假日人車流才會是觀察重點，「尤其是百貨內的活動檔期。」他建議市府在近期幾個月仍要加派人力維持交管。

同時，他今天上午就是搭乘捷運來LaLaport，發現北捷出入口僅有幾處貼指引標示，快到出口及地面層就沒有任何指引，同樣認為應該加緊增設。

在地三重里長江輝吉也說，目前人車潮還不準，要在南港展覽館舉辦活動，加上假日才能夠看得出來交通負荷量。

台北市交通治理科長林育生表示（左）向交通局長謝銘鴻（中）說明交通狀況。記者邱書昱／攝影
台北市交通治理科長林育生表示（左）向交通局長謝銘鴻（中）說明交通狀況。記者邱書昱／攝影
LaLaport 晚間車潮。記者邱書昱／攝影
LaLaport 晚間車潮。記者邱書昱／攝影
LaLaport 晚間車潮。記者邱書昱／攝影
LaLaport 晚間車潮。記者邱書昱／攝影

停車場 北市 車潮

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