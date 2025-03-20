台北看守所列新北巨蛋潛力點 中央：彈性態度

內政部國土管理署署長吳欣修今天表示，台北看守所預計民國120年之後才會搬遷，如果現址規劃為大巨蛋用地，中央持彈性態度。但興建大巨蛋首要注意周邊交通與住戶安寧。

立法院內政委員會今天考察新北市土城司法園區，除現地勘查，也在土城區埤塘里活動中心座談。地政司代理司長林家正、國土管理署署長吳欣修等人陪同出席。

民進黨新北市議員林銘仁詢問，關心內政部開發後，交付土地的進度；另外，台北看守所遷入司法園區後，原地是否可規劃興建大巨蛋。

國民黨新北市議員江怡臻會中也關心，園區內的特色公園何時可以啟用；台北看守所搬遷後，現址用地要如何規劃，是否如新北市府規劃的大巨蛋潛在用地，或之前曾提議的立法院搬遷至土城，民眾希望可瞭解中央、市府、基層的想法。

新北市府日前提出板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥子園、淡海新市鎮（二期）、台北看守所現址、樹林「機五」用地南側等，6處大巨蛋潛力點。今年8月前會篩選剩下2個，預計年底前拍板定案。

吳欣修告訴在場市民，若台北看守所現址遷移後，要興建容納量超過3萬人的大巨蛋，必須針對周邊交通有配套想法，以符合整體規劃。現有道路沒有超過12公尺，甚至有些只是窄窄的巷子。

吳欣修表示，若北所原址興建巨蛋，盼可帶動地方繁榮，但須注意周邊交通與住宅安寧。大巨蛋打球時，內部是很吵的，須考量居民居住安寧環境、散場時交通是否打結。

他強調，目前中央持彈性態度，在搬遷北所過程也會積極與新北市府溝通，讓重大建設帶動地方發展。