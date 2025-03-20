新北瑞芳新峰里電桿林立 地方盼下地安全兼顧景觀
瑞芳區新峰里三爪子坑路靠近抽水站旁，有五、六支電桿林立，不僅市容景觀看起來雜亂，地方也擔憂安全性問題，今(20)日包括市府養工處、台電、市議員林裔綺服務處與當地里長等單位就到現場會勘，研擬電纜下地的改善方案。
新峰里里長黃茂峻說，早期這裡的電桿還發生過爆炸，讓附近住戶膽顫心驚，加上就佇立在路口，也有點成為視覺死角，目前在施作瑞芳國中旁的道路拓寬改善工程，希望能一併研議將電桿下地一事，也讓市容看起來更美觀。
市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，在抽水站這邊共計有六支電桿，已經佇立四、五十年，而其中有學校的電桿，也有抽水站的電桿等等，現在還需先找尋下地後變電箱的位置，以及和各所屬單位商討下地事宜，議員服務處也會盡全力協助地方，早日完成電桿地下化，除了更具安全性也兼顧景觀。
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