新北淡水滬尾捷動能 免費體驗中高齡健身新風潮

為了讓在地銀髮長者也可以搭上健身風潮，在新北市淡水區滬尾藝文休閒園區，運用禮萊廣場「捷動能FAB PLUS」智能運動地墊，結合科技化的運動方式，邀請到了運動達人陳俊生開辦捷動能達人體驗課程講座，首場在地里長、民代助理以及衛生所護理長都共襄盛舉，一起來參與。

沙崙里長彭瑀筑說，經過體驗後，發現這樣的運動非常適合小朋友還有長輩來鍛鍊心肺功能以及肌耐力的部份，尤其是肌耐力是銀髮長者非常需要加強的身體機能。對此長輩表示，透過正確的運動方式，更可以讓身體的肌力愈來愈健康。

滬尾藝文休閒園區總經理特助林佳慧表示，捷動能針對各年齡層需求規劃不同課程，而這次規劃讓銀髮長輩也可以適合參與的運動課程，包括了筋膜放鬆，壺鈴入門，透過專業教練帶大家學習，掌握正確訓練方式，強化肌力，為健康打下穩固基礎。