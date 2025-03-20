新北淡水萬坪紫藤花季開跑 夢幻聯動超夯日本動漫

一整片的紫色花朵垂掛在藤架上，這是位在新北市淡水區忠寮里的一處紫藤咖啡園，今天開園花季正式開跑，園區表示，今年特別與日本知名動漫鬼滅之刃合作，在園區內有許多的動漫角色人形立牌，提供給大家與紫藤花一起合照，還有打卡就送動漫今年暑假上映的電影明信片，今天一早就吸引民眾穿和服一起來拍照。

民眾表示，去年就有來過，就是被這爆滿的紫藤花給吸引，所以今年特別在一開園就來光顧，但似乎是來的有些早，目前花況還沒有完全盛開，有些小失落，但下周盛開時刻，還會再來一趟。對此園區表示，目前整體花況開到了兩成左右，接下來一週連續的好天氣，預計在25日前後就會達到滿開的狀態。

忠寮紫藤花園業者賴文鏗表示，今年特別與日本超夯動漫鬼滅之刃合作，由於在動漫故事當中的反派角色是非常害怕紫藤花，而紫藤花在故事中也非常有關聯，前幾年還有許多民眾角色扮演cosplay成鬼滅之刃在園區裡拍出美美的照片，還有感受浪漫的氣氛，而這片紫藤花園佔地萬坪，有六百珠的紫藤樹，接下來即將在未來一週盛開，要來感受紫色浪漫的民眾可要好好把握。