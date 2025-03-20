汐東線開工拚2032年完工 將銜接基捷、民生線

捷運汐東線今天開工動土，新北市長侯友宜致詞時說，工程預計2032年完成，汐東線將銜接基隆捷運與台北市民生線，三條路線完工通車後，可一車往返基隆、南港與大稻埕。

汐東線總長5.56公里，其中新北市境內4.75公里、台北0.81公里，共設置6座高架車站及1座機廠，路線行經台北市內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路到汐止區公所設置終點站。

侯友宜說，汐東線前身汐止民生線從2002年開始規劃，汐止民眾等了23年，終於有捷運，汐東線是新北市串聯基隆、台北的重要捷運建設，可解決汐止長久以來交通惡夢。

侯友宜說，2020年10月間台北、基隆、新北與交通部的四首長會議中，新北市主動扛起推動汐東線重任，歷經去年決標、今天動土，朝向2032年完工通車目標努力，並對現場民眾說話「不會再讓你們等到老，一定讓你們坐到」。

侯友宜指出，汐東線完工通車後，尖峰時段汐止民眾到台北市內湖，尖峰通勤時間將省下半小時，未來還能串接民生線、基隆捷運，三者機電系統一致，一車到底不用換車，且可在9個站點轉乘台鐵、板南線等6線。

侯友宜表示，9站6線轉乘包含SB14、SB22轉乘台鐵；SB31、SB32轉乘板南線；SB04、SB10轉乘文湖線；SB07轉乘環狀線；SB03轉乘中和新蘆線行天宮站；SB02轉乘淡水信義線雙連站，汐東線動工之外，台北市民生線綜合規劃報告亦由本市規劃提送中央審議中。

侯友宜致詞期間，會場周邊有民眾舉雙手高喊罷免立委，持續數分鐘，引發關注，經現場人員上前勸說，民眾自行離開。

新北市政府捷運工程局長李政安指出，SB10至SB15站分別以磚、樹、茶、森為主題設計車站建築風貌，並融入在地文化歷史，連結在地情感。

李政安指出，捷運開發區SB11站暨機廠，預估興建地上34層、地下5層；SB12站北側，預估興建地上33層、地下5層；SB15站南側，預估興建地上30層、地下5層。3處預估可引進投資新台幣504億元，完成後包含住宅、商辦，有望引進1.8萬人口進駐，提升汐東線運量。