安溪、野柳山海城鄉共學 體驗百年茶鄉封茶

三峽區的安溪國小與萬里區的野柳國小舉辦了一場山海城鄉共學的活動，安溪國小規劃三峽百年茶鄉的品茗封茶，並安排學生進行李梅樹作品導覽與三峽老街走讀；而野柳國小則是帶來獨木舟和救生設備，讓安溪學童在5月份能夠有不同的水域活動體驗，也推廣城市海洋教育，兩所學校山海共學，為孩子們留下一個美好的學習記憶。

安溪國小校長張錦霞表示，非常開心接待野柳的師生，因為這是自己在野柳9年的重要回憶，謝謝邱華璋校長透過戶外教育的學習機會，讓兩校能資源共享山海共學。今天學校也特別準備了碧螺春茶、蜜香紅茶和三峽金牛角來款待遠方來的好朋友，並且讓師生封一甕三峽的好茶帶回慢慢品嘗。

安溪國小也藉由這次交流的機會向野柳國校借了2艘獨木舟和救生設備，因為學校有50米的標準游泳池，希望在今年的夏天讓安溪和鄰近學校的孩子能學習不同的水域安全和休閒活動。另外野柳國小附設幼兒園的小朋友也和安溪非營利幼兒園的小朋友進行入班學習交流，體驗都市的學習風貌。

安溪國小六年級曾子恬說，謝謝野柳國小借學校獨木舟，今年夏天的游泳課會很有趣，希望在畢業前能體驗獨木舟；今天也很高興能為野柳國小的老師和學生解說李梅樹的畫作，希望他們都能喜歡，也希望能有機會去野柳划獨木舟。

野柳國小五年級邱詩語說，好開心看到錦霞校長，還有認識安溪的碧螺春茶和蜜香紅茶，很好喝。也謝謝校長讓我們寫願望封茶，茶倉很漂亮，回家可以和家人一起品嘗安溪的蜜香紅茶。